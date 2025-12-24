В навечерието на Рождество Христово гостува обичаната актриса Мария Статулова. Разговорът беше посветен на празника, на семейството, на спокойствието в неспокойни времена и на онова, което ни събира като хора.За Мария Статулова най-точната дума, която описва Бъдни вечер, е семейството. "Най-важното е фамилията – децата, съпругът ми, да сме заедно вкъщи. И да има светлина“, сподели тя.Актрисата разказа, че винаги пали свещ, подрежда красива и вкусна постна трапеза и не забравя най-важните символи – хлябът и виното.Сред личните ѝ ритуали са и малките жестове от миналото – на масата да има дървена купа с глава чесън, лук и орехи в черупки – традиция, останала от по-възрастните в семейството, с пожелание за здраве.Любима нейна дума е спокойствие, заедно с кротостта. Според Статулова спокойствието не зависи толкова от външния свят, колкото от личния избор на човека."Ако спрем за секунда бързането и беса, морето ще стане по-плавно и по-красиво“, каза тя и призова хората намалят темпото, за да се съхранят и да направят живота по-поносим за себе си и за другите.Актрисата се върна и към детските си спомени от Бургас, където коледите минавали без сняг, но с много топлина, смях, роднини и гости. "Винаги беше радостно, винаги с любовно усещане към празника и към хората“, спомни си тя.На въпроса какъв подарък трябва да си поднасяме не само на Коледа, актрисата отговори пред bTV: "Поносимост, усмивка, спокойствие, любов“.Тя подчерта и важността да си спомняме за хората, които вече не са сред нас – родители, приятели и големи имена от българската сцена като Стоянка Мутафова, Невена Коканова, Стефан Данаилов и други, с които я свързват лични и професионални истории.Мария Статулова разказа и за една по-лека семейна традиция – подаряването на шарени и забавни чорапи, както и за любовта си към свещите, които често избира като подарък за близките си.Говорейки за надеждата, актрисата сподели, че се надява най-вече на здраве, на повече разум и доброта у хората и на това светът да "премине от форте към пианисимо“.