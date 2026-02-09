ЗАРЕЖДАНЕ...
Актрисата ЙоаннаТемелкова се ядоса на служител на НАП
"Няма как да очаквате всеки служител в НАП да знае кое е законно и кое – не!“ – това е репликата, която Йоанна е чула по време на разговора.
"Моля ви! Не бъдете като държавните служители! Можете да прочетете българското законодателство! ЗНАМ! За всеки има по нещо!“ – написа актрисата, видимо иронична, но и гневна.
Точно каква е причината за нейната публикация не става ясно. Припомняме, че Йоанна реши да се откаже от актьорската си кариера, не само това, ами и да замине от България в Испания и да започне всичко от начало.
