Актира от сериала "Дързост и красота" пристига у нас
Повече за пътя към славата на Катрин Кели Ланг
Катрин Кели Ланг става известна по цял свят с ролята си на Брук Логан в сериала "Дързост и красота“ (CBS), тя участва в него от началото на 23 март 1987 г. 64-годишната Ланг е родена в Лос Анджелис, майка й също е актриса, а баща й е олимпийски шампион на ски скокове. Майка е на три деца – двама сина и една дъщеря. Участвала е в редица други филми и сериали, а в момента работи по нов филмов проект, чийто снимки стартират веднага след посещението й в България. Актрисата е отдадена на спорта, в свободното си време се занимава с конни надбягвания, колоездене и триатлон.
В последните години актрисата се вълнува от идеята за промяната и вътрешната сила на жените. Тя споделя, че след повече от 35 години в ролята на Брук Логан, усеща нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала световноизвестна. "Промяната не означава да изтриеш миналото, а да му позволиш да те направи по-мъдра“, казва тя. Допълва, че вече избира проекти, които имат за нея лично значение и вдъхновение.
Новият проект, с който се е захванала популярната звезда от малкия екран, е създаването на модна колекция от спортни и ежедневни дрехи, вдъхновена от любовта ѝ към активния начин на живот. Тя подчертава, че предпочита устойчиви материали и минимализъм в дизайна. Ланг споделя, че истинският успех идва, когато човек намира баланс между работа, семейство и себе си — и че щастието не е резултат, а ежедневен избор, пише actualno.
