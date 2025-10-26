Новини
Ако рутерът ви свети в червено след полунощ - ето какво обикновено означава това и кога трябва да се притеснявате
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:12 / 26.10.2025
©
Ако някога сте забелязали, че рутерът ви свети в червено, докато всички в къщата спят, не сте сами. Все повече потребители съобщават за рутери, които "оживяват“ през нощта, без да има активни устройства в мрежата. Въпреки че звучи безобидно, причината за това често не е нито случайна, нито маловажна.

В повечето съвременни рутери червена светлина свети, когато устройството се опитва да установи връзка с отдалечен сървър. Това, което мнозина не знаят, е, че повечето производители на рутери, особено тези от Китай, използват така наречените ping-ове на фърмуера, за да проверят дали устройството е активно, има нова версия на софтуера и е свързано с мрежата. Тези ping-ове често се изпращат късно през нощта, защото тогава мрежите са най-малко натоварени.

Проблемът обаче възниква, когато рутерът не може да намери "домашния“ сървър, така че сигналният диод светва в червено. С други думи, устройството ви се опитва да се свърже с производителя, но не успява. В някои случаи това е просто рутинна проверка. В други това е знак, че рутерът използва съмнителни сървъри, разположени извън Европейския съюз, което означава, че вашите данни, поне на ниво телеметрия, могат да се окажат на места, където не искате да бъдат.

Как да проверите дали вашият рутер действително комуникира с външни сървъри

Най-лесният начин да проверите какво се случва е да отворите администраторския панел на рутера и да погледнете логовете за активност. Ако забележите, че рутерът се опитва да се свърже с IP адрес, който не принадлежи на вашия доставчик, по едно и също време всяка вечер, вероятно това е автоматично запитване за фърмуера. При някои модели (TP-Link, Tenda, D-Link) това може да се изключи ръчно, но опцията често е скрита дълбоко в менютата под имена като "Автоматична поддръжка“, "Интелигентна диагностика“ или "Проверка в облака“.

Ако рутерът свети в червено за повече от няколко минути, това може да означава, че рутерът е нулирал или е загубил удостоверяване с доставчика. В този случай си струва да рестартирате устройството ръчно и да проверите дали светлината свети зелено. Ако ситуацията се повтаря всяка нощ, решението може да бъде просто: променете часовата зона в настройките. Някои рутери неправилно интерпретират времето на сървъра и задействат актуализацията в неподходящ момент.

Друга, по-рядка, но по-сериозна възможност е рутерът да свети в червено, защото е осъществен опит за външен достъп. При някои модели червената светлина показва блокирана връзка с неизвестен източник. В този случай не забравяйте да актуализирате фърмуера, да промените администраторската парола и да изключите отдалечения достъп.

На практика повечето от тези ситуации не са признак за хакерска атака, а индикация, че устройството ви комуникира повече, отколкото би трябвало. А когато устройството, което свързва всички ваши телефони, телевизори и компютри, има навика да "говори“ със света, докато спите, това никога не е добър знак, пише Telegraf.rs.






на 26.10.2025 г.
Ако човек знае как "да отвори администраторския панел на рутера и да погледне логовете за активност", то със сигурност знае и защо рутера му свети в червено посред нощ. :)
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
