Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ако не се отървете от биберона, детето ще има затруднения при произнасяне на "с", "з", "ц"
Автор: Илиана Пенова 15:32Коментари (0)37
©
В първите месеци биберонът и палецът са естествен начин за успокоение и задоволяване на сукателния рефлекс. Но когато този навик се задържи твърде дълго, той може да повлияе както на зъбно-челюстното развитие, така и на развитието на речта. Това обявява във своя Фейсбук профил Дарина Герганова, логопед и психолог.

Възможни последствия при продължителна употреба:

деформация на захапката (отворена или кръстосана);

промени във формата на небцето;

затруднения при произнасяне на някои звукове ("с“, "з“, "ц“);

по-бавен преход към ефективно дъвчене и правилно хранене.

Кога е време да започнем ограничаването?

след 12–18 месец – постепенно намаляване на биберона;

след 2 години – препоръчително е детето да се раздели с него;

след 3 години – консултация със специалист, ако навикът продължава.

Практични съвети за родители:

Насърчавайте детето с алтернативи – любима играчка, гушкане или песничка.

Заместете шишето с чаша – подпомага правилната работа на устата.

Бъдете търпеливи и последователни – детето усеща подкрепа, когато промяната става плавно.

Важно: отказът от биберон или палец е значима стъпка към здрави зъбки, правилна артикулация и уверена усмивка.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
14:00 / 09.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Катастрофи в Кюстендилско
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: