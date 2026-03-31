Ако не обичате агнешко, пиле на шише е добър избор за Великден
За приготвянето на това ястие е необходимо пиле с тегло между 1 и 1.4 кг. Тайната на хрупкавата коричка се крие в доброто подсушаване на месото с кухненска хартия преди мариноване.
Необходими продукти:
За маринатата: 120 г разтопено масло, сол, 3 ч.л. червен пипер и черен пипер.
За стойката: Бутилка с около 250 мл бира.
За гарнитурата: 2-3 картофа, 200 г гъби, 2-3 моркова, овкусени с олио, сол, черен пипер и универсална подправка.
Мариноване: Пилето се намазва обилно с ароматната смес от масло и подправки. Препоръчително е малко от маринатата да се вкара и под кожата в областта на гърдите.
Поставяне: Пилето се "нанизва“ върху бутилката с бира, така че да стои стабилно и изправено в центъра на дълбока тава.
Гарнитура: Нарязаните на едро зеленчуци се разпределят около пилето, за да поемат соковете му по време на готвене.
Печене: Ястието се готви в предварително загрята фурна на 180-190°C за около 60-80 минути.
За най-добър резултат, ако кожата започне да потъмнява твърде бързо, може да използвате алуминиево фолио, което се маха в последните 10 минути за финално запичане. Готовността се проверява чрез пробождане на бедрото – ако изтича бистър сок, месото е готово.
След изваждане от фурната е важно пилето да "почине“ 10 минути преди разрязване, за да се запазят соковете в него.
