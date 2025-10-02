ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
"И да не е студено навън, аз пак нямам сили да изляза, мен студът не ме плаши, но краката не ме държат", с изнемощял глас и видимо отпаднал споделя бившият съпруг на естрадната певица Кристина Димитрова и продължава:
"Благодаря ви за предложението да помогнете, да ми напазарувате, да ме разнообразите, да ми погостувате по съседски, но няма нужда, аз имам човек, който да се грижи за мен. И той даже е тук сега вкъщи", скромно отказва предложение за помощ Иван Тенев, когото цялата държава нарича агент заради неговата "Агенция Тенев".
Светският хроникьор и някогашен спортен журналист, който е автор на стотици текстове на поп и рок песни за най-известните български музикални изпълнители, е започнал кариерата си като художник-карикатурист към Столичната община и бързо става известен в артистичните среди още с първите си две самостоятелни изложби. Тогава, в началото на кариерата си, среща и се влюбва в ослепителната Кристина Димитрова и с чар и хумор бързо успява да спечели сърцето й и да я направи своя съпруга. От любовта им се ражда синът им Димитър, който днес е неотлъчно до баща си. "Синът ми не ме оставя, той е поел всички нелеки грижи за мен", с благодарност разказва Иван Тенев, който в началото на септември посрещна своя 74-и рожден ден.
"А на 31 юли Кристина навърши 65 г.!" присеща се вече бившият съпруг на изпълнителката на песента "Добре ми е така" и продължава: "В нейна чест отидохме на празничен обяд заедно със сина ни Димитър, за да отпразнуваме празника й", с нежен глас споделя агентът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 828
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: