ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
Заслугата е на адвокат Юлия Кръстева от Варна, която плени публиката не само със знанията си, но и с неподправено чувство за хумор и завиден усет към импровизация.
Кръстева използва два жокера, единият от които бе нейният син Михаил, и без усилие стигна до въпрос за 5000 лева. Там трябваше да посочи кой актьор държи рекорда за най-дългата благодарствена реч в историята на наградите "Оскар". Опциите бяха Ейдриън Броуди, Джейми Фокс, Шон Пен и Дензъл Уошингтън.
След известни колебания тя се довери на Ники Кънчев, който уверено посочи Броуди, и продължи напред.
На въпроса за 10 000 лева – "Коя държава няма официална столица и някога е била една от най-богатите в света заради фосфатите от гуано?" (варианти: Бруней, Науру, Перу, Фиджи) – Юлия предпочете да се откаже.
Любопитното е, че извън играта тя маркира Науру, което се оказа и верният отговор.
Въпреки пропуснатата възможност, Кръстева напусна играта усмихната – със спечелени 5000 лева, но и с уважението на водещия и публиката, които я аплодираха за бързия ум и самоиронията ѝ, пишат от Блиц.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 718
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: