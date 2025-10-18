ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
"Долнище на анцуг – това е признак за поражение. Ако вече сте си купили, това е знак, че сте загубили контрол над живота си." Това е мнение на краля на модата - Карл Лагерфелд.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 мин.
0
преди 1 ч. и 10 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета