Адел: Боли повече от раждане

© Адел е имала ушна инфекция и твърди, че болката е "по-лоша" от раждането. 36-годишната певица е към края на резиденцията си "Уикенди с Адел" в Лас Вегас след две години спорадични изпълнения там, но на 26 октомври вечерта разкри пред публиката, че е била повалена от "доста мрачна" инфекция. Според нея болката е била "по-лоша", отколкото при раждане.



"Имам ушна инфекция, което е доста мрачно. Никога не съм имала такава преди. Това е най-болезненото нещо, което някога ми се е случвало. По-лошо е от раждането. Това е рядка водна бактерия. Много е трудно да се лекува", разказа Адел на сцената по време на концерта си в Лас Вегас. Певицата е започнала курс с антибиотици за лечение на заболяването, но първоначално са ѝ предписали грешните за няколко дни и тя е искала да си отреже ухото заради болката.



"Бях на грешни антибиотици за няколко дни и те успяха да ми да дадат такива, които започнаха да работят. Исках да си отрежа ухото няколко пъти. Вече не ме боли, което е чудесно, но съм малко глуха в лявото си ухо!", обясни тя.



Междувременно изпълнителката на "Someone Like You" е и любителка на котките и сподели, че е създала специална стая в имението си, за да може един ден да спаси много.



"След като се преместя в новата си къща, задължително ще стана приемна майка на котки. Създадох стая, за която годеникът ми дори не знае, че съществува, а в стената ще имам вградени множество каси с всички принадлежности. Той никога няма да разбере за това... но сега може би ще разбере, защото го казах на сцената. С удоволствие бих се занимавала с това на пълен работен ден", посочи Адел, цитирана от БГНЕС.