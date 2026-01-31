87-годишната Мими Николова изненада публиката с дръзка визия в новия видеоклип към легендарната й песен "Замълчи, замълчи“, където се появява облечена в минижуп и с високи токчета. В началните кадри на видеото певицата слиза от розов кадилак и показва крака, които зрителите определиха като забележителни за възрастта й.Парчето е нова дуетна версия на емблематичния хит от 1958 г., изпълнен от Мими Николова. Съвременната интерпретация е записана заедно с Цецо Елвиса и има за цел да събуди интереса на младото поколение към българските естрадни класики.Във видеото, чиято премиера се състоя в понеделник, Николова е със сребриста минирокля, висок ток и прическа, характерна за 50-те години на миналия век. Визията й е издържана в стилистиката на епохата, в която започва кариерата й.Сюжетът на клипа е пътуване в спомените на Мими Николова от началото на нейния професионален път. Видеото пресъздава периода, когато тя тепърва прохожда като изпълнител и се явява по прослушвания и кастинги, преди да стане едно от най-разпознаваемите имена в българската музика.Новата версия на "Замълчи, замълчи“ е записана в студиото на Иван Йорданов-Чери, който е автор на аранжимента и изпълнява китарните партии. На пианото е Иво Дуков, а цигулката е поверена на Веско Ешкенази, който допринася за емоционалното звучене на песента. Проектът е част от инициативата "Златните евъргрийни“, развивана през последните две години с идея за нов живот на утвърдени български хитове."Замълчи, замълчи“ е първият професионален запис на Мими Николова. Песента е по музика на Петър Ступел и текст на Веселин Ханчев и е създадена за филма "Любимец 13“. Изборът на младата тогава певица става по препоръка на джазмена Джеки Леви, когато Николова все още няма навършени 20 години. Именно този запис поставя началото на дългогодишната й кариера. Новата дуетна версия вече намери своята публика и бързо се нареди в Топ 10 на БГ Радио, пише HotArena.