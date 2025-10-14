7 лекарства, които не се комбинират добре с билков чай

© Билковите чайове се използват от векове по целия свят заради техните лечебни или имуноподдържащи свойства. Тъй като са направени от растения, е лесно да се предположи, че са безвредни. Но има и един опасен недостатък, за който не чуваме често, пише EatingWell.



"Много хора не мислят за билковите чайове като за нещо, за което трябва да се притесняват, че взаимодейства с лекарства. Но много витамини, минерали и билкови продукти имат умерени до понякога тежки взаимодействия с лекарствата", казва Джинджър Хълтин.



"Тъй като много билкови чайове имат подобни свойства на лекарствата, страничните им ефекти могат да се задълбочат", добавя тя.



"Това не е единственият начин, по който смесването на билкови чайове с лекарства може да създаде проблеми", казва Мелиса Ацаро.



"Някои билкови чайове могат да взаимодействат с лекарства, защото се метаболизират по едни и същи пътища в черния дроб. В резултат на това билковите чайове могат да увеличат ефектите на вашите лекарства или да ги направят по-малко ефективни", добавя още тя.



И тези на пръв поглед здравословни чайове могат да взаимодействат с лекарства без рецепта и с рецепта. Така че, ако ги пиете и приемате лекарства без рецепта, вашият фармацевт може дори да не е наясно, че сте изложени на риск от тези взаимодействия.



Кои лекарства трябва да избягвате, ако пиете билков чай? За да разберем, попитахме здравни експерти.



Ето какво ни казаха те:



Антидепресанти



Някои билкови лекарства се използват за подобряване на настроението и депресията, особено жълт кантарион. Ако обаче приемате антидепресанти, ще трябва да избягвате всякакви чайове, съдържащи жълт кантарион. Изследванията показват, че комбинирането на тази билка с антидепресанти, наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs), може да причини състояние, наречено серотонинов синдром. В лека форма това може да доведе до гадене, повръщане и диария. В крайни случаи може да причини по-тежки симптоми, като учестен пулс, високо кръвно налягане, неконтролируеми мускулни движения, възбуда и халюцинации.



"Антидепресантите не са единствените лекарства, които не се комбинират добре с жълт кантарион", казва Хълтин.



"Жълтият кантарион е билкова добавка, която има много взаимодействия с лекарства“, обяснява тя.



"Поради големия списък от лекарства, които взаимодействат с жълтия кантарион, трябва да бъдете много внимателни, преди да го включите в диетата си чрез чай или добавки, и не забравяйте да се консултирате с вашия медицински екип за това за ваша безопасност“, заяви още Хълтин.



Омепразол



Ако сте един от милионите американци с чести киселини в стомаха или ГЕРБ (известна още като гастроезофагеална рефлуксна болест), омепразол може да е основен компонент в аптечката ви. Това лекарство, продавано също под марката Prilosec, може да не действа толкова добре, когато го комбинирате с определени билкови чайове, особено гинко билоба. Това е така, защото тази популярна билка може да повлияе на метаболизма на омепразол. Резултатът? Вашето лекарство става по-малко ефективно и киселините ви не отшумяват.



Разредители на кръвта и ибупрофен



"Когато приемате лекарства за разреждане на кръвта, трябва да бъдете внимателни с определени чайове“, казва Хълтин. Това не включва само разредители на кръвта с рецепта, като варфарин. Важи и за ибупрофен.



Според Националните здравни институти, гинко билоба, котешки нокът и лайка могат да увеличат риска от кървене при хора, приемащи разредители на кръвта, като варфарин. Изследвания също така установяват, че женшенът може да увеличи риска от кървене.



Има дори съобщения за фатален мозъчен кръвоизлив сред здрави мъже, които са комбинирали гинко билоба с ибупрофен. "Това е клас лекарства, с които трябва да внимавате по отношение на чайове и други добавки, които може да приемате, дори на пръв поглед "безопасни“ варианти“, казва Хълтин



Метформин



Метформинът е едно от най-често предписваните лекарства за понижаване на кръвната захар при хора с диабет тип 2. Изследванията показват, че жълтият корен или златен корен) може да намали нивата на метформин в кръвта с до 25%. Това може да направи вашия метформин значително по-малко ефективен.



В противоположния край на спектъра е доказано, че женшенът понижава кръвната захар. Така че пиенето на чай от женшен с метформин може да доведе до хипогликемия, която също може да има опасни последици.



Статини



Чаят от грейпфрут е освежаващ и вкусен. Грейпфрутът обаче може да взаимодейства с дълъг списък от лекарства, особено с лекарства за понижаване на холестерола, наречени статини. Например, изследванията са установили, че грейпфрутът може да повиши нивата на аторвастатин в кръвта. Това може да доведе до увреждане на черния дроб и евентуално дори до сериозно състояние, наречено рабдомиолиза, което ускорява разграждането на мускулите.



Това не е всичко. Смесването на аторвастатин с билкови чайове, съдържащи жълт кантарион, може да има обратен ефект, намалявайки ефективността на аторвастатин и притъпявайки неговото действие за понижаване на холестерола.



Циклоспорин



Циклоспорин е лекарство, използвано след трансплантация на органи за предотвратяване на отхвърляне на органи. Използва се и за лечение на някои автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит и псориазис.



"Ако приемате циклоспорин, непременно се консултирайте с вашия лекар, преди да пиете какъвто и да е билков чай, тъй като това лекарство има опасни взаимодействия с няколко лекарства", казва Хълтин.



Например, грейпфрут, лайка и берберин могат да повишат нивата на циклоспорин в кръвта. Обратно, жълтият кантарион може да блокира ефективността на циклоспорина.



Бензодиазепини



Някои хора пият чай от валериана, за да облекчат стреса, тревожността или депресията. Но комбинирането му с лекарства против тревожност, като бензодиазепини като диазепам (валиум), алпразолам (ксанакс) или клоназепам (Клонопин), може да има опасно седативно действие. Така че, изберете едното или другото, но не и двете.



Потенциални рискове от взаимодействия между билков чай ​​и лекарства



"Билковите чайове могат да понижат кръвното налягане или кръвната захар и много хора приемат лекарства, които също имат тези механизми“, казва Хълтин.



"Важно е първо да се консултирате с вашия фармацевт, лекар или диетолог за безопасност“.



След като го направите, може да откриете, че все още можете да се наслаждавате на тези чайове – с няколко уговорки.



"Ако един билков чай ​​има умерено взаимодействие, това не означава, че не трябва да се използва, а просто означава, че трябва да се използва с повишено внимание“, казва Ацаро.



"Това означава, че ако някой, който приема лекарства за диабет, редовно използва чай, който може да понижи кръвната захар, не е задължително да го караме да спре да го използва. Караме го да следи кръвната си захар и да коригира дозата на лекарствата, ако е необходимо“, казва тя.



След като получите зелена светлина от вашия лекар, Ацаро препоръчва да купувате билкови чайове само от надеждни източници.



Билковите чайове могат да предложат освежаващ начин за релаксация и отпускане. Но те не са напитка, подходяща за всички. Много билкови чайове могат да имат опасни взаимодействия с много лекарства, особено антидепресанти, омепразол, разредители на кръвта, метформин, статини, циклоспорин и бензодиазепини.



"Въпреки че билковите чайове са естествени, това не означава, че са безопасни или подходящи за всеки. Много билки съдържат биоактивни вещества, които могат да взаимодействат с лекарства, така че винаги е най-добре да се консултирате с лекар дали даден билков чай ​​е подходящ за Вас или не", казва Ацаро.