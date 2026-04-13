Трапеза на Великден винаги е изобилна, но след празника често се изправяме пред предизвикателството на десетките останали боядисани яйца. Преди да решите, че са престояли твърде дълго и мястото им е в коша, е важно да познавате "златните правила“ за тяхната годност. Според стандартите за безопасност, имате точно 7 дни, в които можете да трансформирате тези ценни протеини в нови, вкусни и бюджетни ястия за семейството, спестявайки средства от следващия пазарен списък.

Според препоръките на експерти по хранителна безопасност, сварените яйца могат да се съхраняват:

– до 7 дни в хладилник, ако не са били държани дълго време на стайна температура

– само до 2 часа извън хладилник (например на празничната трапеза)

Боядисването не удължава срока им на годност. Ако яйцата са стояли цял ден на масата, особено в топло помещение, рискът от развитие на бактерии значително нараства.

Важно! Ако усетите неприятна миризма или странна текстура – по-добре не рискувайте.

Ако имате останали яйца и предупредителният срок е спазен, не бързайте да ги изхвърляте – има вкусни начини да ги оползотворите. Blagoevgrad24.bg ви дава две идеи:

Великденска яйчена салата

Необходими продукти:

6 сварени яйца

2 супени лъжици майонеза

1 ч.л. горчица

пресен лук или кисели краставички

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Нарежете яйцата на ситно, добавете останалите съставки и разбъркайте добре. Получава се кремообразна салата, идеална за сандвичи или гарнитура.

Пълнени яйца с жълтъчен крем

Необходими продукти:

8 сварени яйца

2 жълтъка (от сварените)

1 с.л. масло

1 ч.л. горчица

малко кисело мляко

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Разрежете яйцата на половинки, извадете жълтъците и ги смесете с останалите продукти. Напълнете белтъците със сместа и поднесете охладени.