Трапеза на Великден винаги е изобилна, но след празника често се изправяме пред предизвикателството на десетките останали боядисани яйца. Преди да решите, че са престояли твърде дълго и мястото им е в коша, е важно да познавате "златните правила“ за тяхната годност. Според стандартите за безопасност, имате точно 7 дни, в които можете да трансформирате тези ценни протеини в нови, вкусни и бюджетни ястия за семейството, спестявайки средства от следващия пазарен списък.
Според препоръките на експерти по хранителна безопасност, сварените яйца могат да се съхраняват:
– до 7 дни в хладилник, ако не са били държани дълго време на стайна температура
– само до 2 часа извън хладилник (например на празничната трапеза)
Боядисването не удължава срока им на годност. Ако яйцата са стояли цял ден на масата, особено в топло помещение, рискът от развитие на бактерии значително нараства.
Важно! Ако усетите неприятна миризма или странна текстура – по-добре не рискувайте.
Ако имате останали яйца и предупредителният срок е спазен, не бързайте да ги изхвърляте – има вкусни начини да ги оползотворите. Blagoevgrad24.bg ви дава две идеи:
Великденска яйчена салата
Необходими продукти:
6 сварени яйца
2 супени лъжици майонеза
1 ч.л. горчица
пресен лук или кисели краставички
сол и черен пипер
Начин на приготвяне:
Нарежете яйцата на ситно, добавете останалите съставки и разбъркайте добре. Получава се кремообразна салата, идеална за сандвичи или гарнитура.
Пълнени яйца с жълтъчен крем
Необходими продукти:
8 сварени яйца
2 жълтъка (от сварените)
1 с.л. масло
1 ч.л. горчица
малко кисело мляко
сол на вкус
Начин на приготвяне:
Разрежете яйцата на половинки, извадете жълтъците и ги смесете с останалите продукти. Напълнете белтъците със сместа и поднесете охладени.
