People.
За Катрол това е четвъртият брак. Булката е избрала костюм от Dior за тържественото събитие, допълвайки визията си с шапка, украсена с роза.
Двойката е заедно от почти десет години. Те не са бързали да обявят официално връзката си. На интимната церемония са присъствали 12 души – най-близките хора на влюбените.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.