Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
6 съвета за бърза адаптация към новото време
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:18Коментари (0)41
©
В края на октомври стрелките на часовниците се връщат с един час назад и официално преминаваме към зимно часово време. Макар това да ни носи допълнителен час сън, промяната често влияе на нашето настроение, концентрация и биологичен ритъм.

Ето 6 ценни съвета за бърза и лесна адаптация към промяната

Постепенно настройте режима си

Най-добре е да започнете подготовката няколко дни по-рано. Лягайте и ставайте по 10–15 минути по-рано всяка вечер, така че тялото да свикне постепенно с новия ритъм. Това ще помогне на вътрешния ви биологичен часовник да се настрои без рязък шок.

Използвайте естествената светлина

Сутрешната светлина е най-силният регулатор на циркадните ритми. Отворете завесите веднага след събуждане или излезте на кратка разходка на дневна светлина. Така ще сигнализирате на организма, че е време за активност. Вечер избягвайте силно осветление и екраните на електронните устройства поне час преди лягане.

Хранете се и спортувайте по едно и също време

Стабилният дневен режим помага на тялото по-лесно да се ориентира във времето. Опитайте се да не измествате часовете на храненията и тренировките. Умерената физическа активност, особено на открито, ще подобри настроението и ще облекчи чувството на умора, което често съпровожда смяната на времето.

Внимавайте с кафето и алкохола

Кофеинът и алкохолът могат да нарушат качеството на съня. Ограничете ги в следобедните и вечерните часове, особено в първите дни след смяната на времето. Вместо това заложете на билков чай или топло мляко преди сън.

Подгответе психиката си

Кратките и по-тъмни дни могат да доведат до понижено настроение и липса на енергия. Опитайте се да включвате в ежедневието си занимания, които ви носят удоволствие - срещи с приятели, хобита или кратки разходки през деня. Ако усещате продължителна умора или раздразнителност, не се колебайте да потърсите съвет от специалист.

Създайте си "вечерен ритуал“

Преди сън се отпуснете с топъл душ, тиха музика или книга. Така мозъкът ще получи сигнал, че е време за почивка, и ще заспите по-лесно. Избягвайте гледането на телевизия или работа на компютър в леглото, пише Ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 79
26.10.2025 »
25.10.2025 »
24.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: