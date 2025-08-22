6 симптома на преддиабет

© Преддиабетът се развива, когато нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но все още не са достатъчно високи за поставяне на диагноза диабет тип 2. Според д-р Садовская , този етап може да продължи години без видими симптоми, но има фини физически и поведенчески промени, за които можете да следите. Ранното им откриване може да окаже голямо влияние върху превенцията. SheFinds разкрива шестте най-често срещани признака.



1. Прекомерни мазнини в корема



Носенето на по-голямата част от теглото около корема – понякога наричано "висцерална мазнина“ – не само е трудно за сваляне; то е и метаболитно активно и може да повлияе на начина, по който инсулинът действа в тялото ви. Това увеличава риска от инсулинова резистентност, която е отличителен белег на преддиабетното състояние. Дори хора, които изглеждат слаби, могат да имат излишни висцерални мазнини, така че обиколката на талията може да бъде важна мярка за наблюдение.



2. Папиломи (кожни лезии)



Тези малки, меки образувания с цвят на кожата, които често се появяват около врата, клепачите или подмишниците, може да са нещо повече от козметичен дефект. В някои случаи появата им е свързана с високи нива на инсулин в кръвта, което може да предизвика прекомерен растеж на кожните клетки. Въпреки че кожните образувания са често срещани, увеличаването на броя им – особено заедно с други симптоми – трябва да се обсъди с лекар.



3. Тъмни подмишници



Състояние, известно като акантоза нигриканс, кара кожни участъци да станат по-тъмни, по-дебели и понякога кадифени по текстура. Тази промяна често се появява в кожни гънки, като например под мишниците, зад врата или в областта на слабините, и е силен физически маркер за инсулинова резистентност . Това се случва, защото излишният инсулин стимулира кожните клетки и пигментацията, което го прави важен визуален предупредителен знак.



4. Повишен апетит и желание за сладко



Ако установите, че посягате към сладки закуски по-често – или чувствате глад скоро след хранене – тялото ви може да се затруднява да поддържа стабилна кръвна захар. Когато инсулиновата функция е нарушена, глюкозата по-трудно навлиза в клетките за енергия, което подтиква тялото да сигнализира за повече храна, особено бързи източници на захар. Това може да създаде цикъл, който повишава нивата на кръвната захар още повече с течение на времето.



5. Сънливост след хранене



Това тежко, сънливо чувство след хранене не е само от преяждане. При хора с преддиабет, големите колебания в кръвната захар могат да причинят умора след хранене, тъй като тялото работи извънредно, за да премести излишната глюкоза в клетките. С течение на времето тази мудна реакция може да сигнализира за влошаване на инсулиновата резистентност и може също да допринесе за наддаване на тегло.



6. Трудности с концентрацията



Мозъкът разчита в голяма степен на постоянно снабдяване с глюкоза, за да функционира оптимално. Когато нивата на кръвната захар се покачват и спадат бързо, това може да доведе до "мозъчна мъгла“ – моменти на забрава, лоша концентрация или проблеми с обработката на информация. Непостоянното снабдяване с глюкоза може да влоши когнитивните функции с течение на времето и в дългосрочен план е свързано с по-висок риск от деменция и други състояния, свързани с мозъка.



Д-р Садовская отбелязва, че ранното разпознаване на тези признаци ви дава най-добрия шанс да превъзмогнете преддиабетното състояние чрез промени в начина на живот, като балансирано хранене, редовни упражнения, управление на стреса и рутинни проверки на кръвната захар.