|6 предсказания, които Баба Ванга сгреши
Тъй като много прогнози са се провалили, Sky HISTORY разглежда тези, които тя е сгрешила – от пропуснати бедствия до политически прогнози, които никога не са се случили.
Коя беше Баба Ванга?
Вангелия Пандева Сурчева е родена в Струмица, България, през 1911 г. Майка ѝ умира, когато е на 3 години, а когато баща ѝ е принуден да се запише във войската, за нея се грижат роднини и съседи.
Когато била на 12 години, Баба Ванга претърпяла ужасяващ инцидент, в резултат на който ослепяла. Тя твърдяла, че торнадо я е вдигнало и я е хвърлило под купчина пясък, като е увредило трайно зрението ѝ.
Въпреки това, тя станала известна като човек, който никога не отблъсквал нуждаещия се от помощ. Казвали, че притежавала далновидност и лечителски способности, помагайки на другите с даровете си.
Нострадамус на Балканите
Баба Ванга стана известна като "Нострадамус на Балканите“.
Твърди се, че е предсказала катастрофата в Чернобил през 1986 г., смъртта на Сталин през 1953 г., смъртта на принцеса Даяна през 1997 г. и атентатите от 11 септември.
Но доколко всъщност е предсказала тези бъдещи събития? Трудно е да се каже, тъй като по-голямата част от информацията идва от разкази от втора ръка и почти нищо не е записано. Предсказанията ѝ стават популярни след събитието, което води до здравословна доза скептицизъм относно предполагаемия дар на Ванга да пророкува.
Нейните неуспешни прогнози
Нека да разгледаме някои предсказания, в които Баба Ванга не е успяла да се сбъдне. Започвайки с:
1. Победата на Обама на изборите
Ванга правилно предсказа, че Барак Обама ще спечели изборите в САЩ и ще стане 44-ият президент. Но тя също така заяви, че той ще бъде последният президент на САЩ, така че не го е уцелила съвсем правилно.
2. Война на световете
Извънземните трябваше да кацнат на Земята през 2023 г. и да обявят война срещу човешката раса. Но досега не са се появили малки зелени човечета.
3. Азиатска експлозия
Баба Ванга вярвала, че Азия ще бъде покрита с токсични газове след експлозия в атомна електроцентрала. Тя не посочила дата или година, което затвърдило последователите ѝ да вярват, че това все още е възможно. Но тъй като досега не се е случило, това се класифицира като едно от нейните неизпълнени предсказания.
4. Пустошта в Европа
Често се цитира предсказанието на Баба Ванга, че Европа ще стане до голяма степен необитаема или почти пуста до 2016 г. Смята се, че тя е видяла или екологични бедствия, широко разпространени болести, или масова миграция, които ще оставят континента почти празен.
В действителност обаче, през 2016 г. Европа остана напълно населена и функционираща, без срив на цивилизацията. Това предсказание се разглежда като едно от по-драматичните ѝ неуспешни предсказания.
5. Смъртта на Джордж Буш-старши
През 90-те години на миналия век едно от предсказанията на Ванга е свързано със смъртта на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши при експлозия в самолет. Всъщност обаче той почина през 2018 г. от естествени причини, свързани с възрастта и болестта на Паркинсон.
6. Трета световна война
Едно от по-смразяващите ѝ предсказания беше, че през 2010 г. четирима държавни глави ще бъдат убити. Ванга твърдеше, че това в крайна сметка ще доведе до Трета световна война. За щастие, това не се случи.
Защо Баба Ванга все още е почитана?
Като се има предвид количеството грешни предсказания на Баба Ванга, тя все още се смята за високо уважавана гадателка в някои общности.
Домът ѝ в България е музей и място за поклонници, тъй като много българи вярват в нейните сили. С нейните финансови средства и подкрепа дори е построена църква (Света Петка), която привлича посетители заради славата ѝ.
Името на Ванга се появява отново в световен мащаб, когато има големи световни събития, като нейните предсказания се изписват онлайн. Някои религиозни групи предупреждават да не се почита тя, подчертавайки, че тя все още има влияние върху онези, които знаят нейните пророчества.
Така че, независимо дали е смятана за визионерка или мит, наследството на Баба Ванга продължава да предизвиква интерес и дебати.
