6 дизайна, с които ноктите ви ще изглеждат по-дълги

© Може би сте между това да си пуснете ноктите след (трагично) счупване или сякаш не можете да ги отгледате дълги... Или, както много други, може би не обичате да се занимавате със суетата около дългите нокти в ежедневието си, но искате те да изглеждат по-дълги, отколкото са в действителност. Не се притеснявайте, защото има няколко дизайна, които ще ги направят да имат вид точно на такива.



Италиански маникюр



Толкова е фин, италианският маникюр е просто гениален. Тази техника включва нанасяне на един цвят лак за нокти върху всеки нокът, като се приближавате възможно най-близо до кутикулата. След това взимате фина четка за нокти, потопена в лакочистител, и "рисувате“ малка линия около страните на всеки нокът. Това създава илюзията за дълги, тънки нокти.



Остър френски маникюр



Формата на ноктите тип "стилето“ ще направи ноктите ви мигновено да изглеждат по-дълги, но можете да удвоите ефекта, като създадете остър френски стил, който очертава всеки връх. Този дизайн използва златен хром върху бяло, което е разкошно, но ефектът е подходящ за всяка цветова комбинация.



Преливащи/омбре нокти



Подобна идея на остър френски лак е градиент или омбре лак за нокти, който прелива от тъмно към светло (и двете посоки са подходящи). Това е забавен начин да се позабавлявате с няколко различни цвята, като същевременно привлечете вниманието към вертикалната дължина на ноктите си.



Дълги вертикални линии



Работи в модата и повярвайте ни, че работи и за маникюр. Идеята е, че тънките, вертикални ивици от основата до върха визуално удължават ноктите ви, дори и да нямате много дължина, с която да работите, пише iwoman.bg.



Хромирано покритие



Дори на по-къси нокти, блясъкът на хрома улавя светлината по най-добрия начин и имитира по-дълъг вид на нокътя. Освен това има толкова много различни цветове и покрития, с които да експериментирате.



Игра с негативно пространство



Негативното пространство винаги е чудесен начин да добавите малко игривост към ноктите си. За да изглеждат ноктите ви по-дълги, използвайте вертикално негативно пространство чрез централни изрези или вертикални линии или ленти. Този маникюр изглежда абстрактен, но обърнете внимание как златното фолио и розовото са нанесени във вертикален модел.