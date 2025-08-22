Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
50-годишна културистка: Грешно е схващането, че диетата е само глад и ограничения
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:14Коментари (0)59
©
Емилия Димитрова – Балкова записа исторически успех за българския женски културизъм, като влезе в световния топ 10 на най-престижния форум в този спорт – "Мистър Олимпия“. В категорията "Мастърс Олимпия“ за състезателки над 40 години тя се класира на престижното 7-мо място. Това е първото и единствено подобно постижение за България.

50-годишната Емилия е от Бургас. Когато не е в залата, прекарва времето си със съпруга си Галин и тяхното куче Ерика. Участието ѝ в Токио се превръща във връх на нейната кариера, след като досега е била абсолютен републикански и балкански шампион, както и първата шампионка на мемориалния турнир "Мечката“.

"Сцената за Олимпия действително е мечта, не съм си представяла, че някога ще стъпя на нея. Просто е сбъднат сън“, сподели Димитрова пред NOVA.

На състезанието тя изпреварва именити конкурентки като абсолютната световна шампионка Олга Белякова от Русия, германката Ута Колер-Шпицбарт и представителки на американския бодибилдинг. Победителка в надпреварата стана южноафриканката Тиана Флекс.

"Бодибилдингът не е само спорт – спортът е в залата. Когато стигнем до сцената, там е шоу. Никой не го интересува колко пот и сълзи си пролял, излизаш и правиш спектакъл за публиката“, подчерта Емилия.

Освен състезател, тя е и треньор в Бургас. Любимите ѝ мускулни групи са гръб и крака, а философията ѝ е, че човешкото тяло може да бъде моделирано така, както човек желае.

"С нужните знания и правилния подход могат да се постигнат огромн
и резултати“, казва Димитрова.

Тя е категорична, че спортът върви ръка за ръка с правилното хранене и възстановяването. За нея диетата не означава лишение: "Битува схващането, че диетата е глад и ограничения. А всъщност това е правилно структурирано хранене спрямо целите. И в никакъв случай глад“.

В менюто на Емилия няма място за преработени храни, но умерено присъстват захарта и солта.

"Захарта не е такъв враг, както я анатемосват. Тя има своето място, стига да се употребява дозирано. Солта също е много важна – за мускулната контракция, нервната система и дейността на мозъка“, обяснява тя.

Бургазлийката ни напомня, че тайната в правилното хранене се крие в количествата и дозировката, а в основата на здравето е постоянството.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Актуални теми
Убийство в Първомай
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: