|5 места в Европа, които да избягвате през тази година
Барселона
Екипът на Fodor's Travel съобщи: "Барселона в момента разполага с над 10 000 лицензирани туристически апартамента на платформи като Airbnb, а средната цена на наема на апартамент се е увеличила с 68 процента през последните десет години.“
Въпреки че градската управа обеща да премахне всички разрешителни за краткосрочно отдаване под наем до 2028 г. и да се справи с незаконните туристически апартаменти, много жители смятат, че подобна реакция е твърде закъсняла, пише Express.co.uk, цитиран от bTV. В Reddit местните жители споделиха своите мисли относно туристическия проблем на града. Един потребител написа: "Барселона се превърна в увеселителен парк за туристи. Всичко е твърде скъпо. Когато ходя на работа или на лекции, трябва да избягвам туристи, които внезапно спират, за да правят снимки - по всяко време на деня, седмицата или годината.“
Друг добави: "Местните хора са изтласкани от собствения си град от туризма. Местните магазини затварят, защото туристическият бизнес е по-печеливш“.
Историческият Готически квартал е един от най-засегнатите райони, тъй като е дом на голям брой туристически апартаменти и атракции, пише изданието Kurir.
Майорка
Този испански остров е популярна дестинация за европейците от десетилетия и преди това е бил в "Забранения списък“ на Fodor.
В TripAdvisor един посетител написа: "Плажът Кала Деха е толкова претъпкан, че полицията насочва движението на входа, а цените са астрономически. Морето мирише на канализация. Хора, избягвайте това място. Не си струва парите - всичко е пълно с инфлуенсъри в Instagram. Какво разочарование“.
Балеарското правителство въведе туристически данък през 2016 г., а през 2025 г. той се увеличи допълнително през юни, юли и август.
Този данък важи и за Менорка, Ибиса и Форментера.
Канарски острови
Миналото лято в цяла Европа избухнаха протести срещу прекомерния туризъм и десетки хиляди хора се събраха на плажовете на Майорка и Канарските острови с транспаранти с надписи: "Вашият лукс, нашата мизерия“ и "Канарските острови имат своите граници“.
Въпреки че туризмът носи значителни икономически ползи - на Канарските острови той съставлява 35 процента от БВП и през 2023 г. е генерирал 16,9 милиарда евро - местното население все по-често посочва, че тези приходи не достигат до тях.
Лисабон
Жителите на Лисабон, град, където броят на туристите се е увеличил значително през последните години, изразиха опасенията си, че ще претърпят същата съдба като Венеция. С население от около 546 000 души, португалската столица приема между 30 000 и 40 000 туристи всеки ден.
Fodor's посочва, че цели 60 процента от местата за настаняване в Лисабон вече са предназначени за краткосрочно туристическо отдаване под наем, което е намалило предлагането на дългосрочни жилища и е повишило значително цените на имотите.
Венеция
Известният италиански град, известен със своите канали, история и изкуство, е постоянно наводнен с туристи.
Според скорошно проучване на Holido, Венеция има 21 туристи на всеки жител. Въпреки че властите въведоха "дневен туристически данък“ и забраниха на големи круизни кораби да влизат в лагуната, проблемът със свръхтуризма остава. ЮНЕСКО дори включи Венеция в списъка на застрашените градове.
Градът допълнително увеличи туристическия данък, въведен през 2024 г. - сега той е 10 евро за пътуващи, които резервират по-малко от четири дни предварително.
Тези мерки показват, че популярните европейски дестинации все повече приемат сериозно подхода за ограничаване на прекомерния туризъм. Ако планирате пътуване, може да искате да обмислите по-малко посещавани места, които ще осигурят по-автентично и спокойно преживяване.
