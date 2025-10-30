5 експретни съвета, които ще ви помогнат да синхронизарате биологичния си часовник

© Специалисти в областта на сърдечните болести предлагат ценни съвети за синхронизиране на циркадния ритъм в полза на общото здравословно състояние.



Експертите алармират за това как смущенията в биологичния часовник могат да влияят зле на организма.



Циркадният ритъм, известен като 24-часов вътрешен часовник на тялото, помага за регулиране на циклите на съня, хормоните, храносмилането и телесната температура, пише Euronews.



Смущенията в биологичния часовник – независимо дали се дължат на нередовен сън или хранителни навици, забавяне на часовете, работа на смени или излагане на светлина през нощта – са свързани с множество здравословни проблеми, включително по-висок риск от затлъстяване, сърдечни заболявания, диабет тип 2 и високо кръвно налягане.



"Редовните смущения в биологичния часовник на тялото са много повече от просто неудобство като оставане до късно или твърде рано събуждане“, разкрива специалист в областта на неврологията.



Експертите от Американската сърдечна асоциация предлагат пет важни стъпки, които може да предприемете, за да синхронизирате вътрешния часовник на тялото си за оптимално здраве.



1. Наслайждавайте се на светлината сутрин, избягвайте я през нощта



Светлината е основният екологичен сигнал на мозъка за регулиране на циркадния ритъм.



Препоръчителни са пълните дневни нива на естествена светлина сутрин, за да повишат настроението и нивата на енергия. От друга страна, дори ниските нива на светлина през нощта – включително синята светлина от екраните – могат да потиснат производството на мелатонин в тялото, хормон, който регулира цикъла сън-събуждане.



2. Лягайте и се събуждайте по едно и също време всеки ден



Получаването на достатъчно сън е от решаващо значение за здравето на сърцето и мозъка – но нашите навици за сън също играят роля. Нередовната рутина на съня може да наруши циркадния ритъм и са свързани със затлъстяването и диабет тип 2, каза AHA.



Поддържането на еднакъв график на лягане и ставане, дори през уикендите, може да помогне за поддържането на биологичния часовник в правилна посока.



3. Яжте рано през деня



Храненето на нередовни интервали или късно през нощта може да промени циркадните ритми в органи като черния дроб и панкреаса. Това повишава риска от колебания в кръвната захар, както и от наддаване на тегло.



Изследванията показват, че по-ранното хранене, например закуската преди 8 сутринта, е свързано с по-добро сърдечно-метаболитно здраве и по-нисък риск от диабет тип 2.



Експертите обаче са на мнанеие, че са необходими повече проучвания, за да се определи точно кога хората трябва да се хранят, за да подобрят съня си и кардиометаболичното си здраве.



4. Намерете времето за тренировките си



Времето, когато хората тренират, може да повлияе на кръвното им налягане и контрола на кръвната захар, въпреки че доказателствата са доста ограничени.



Експертите обаче твърдят, че физическата активност може да има странични ефекти върху качеството на съня, което се отразява на часовника на тялото.



Определянето на най-доброто време за тренировка също зависи от вашите индивидуални нужди. Някои изследвания предполагат, че сутрешните или следобедните тренировки ускоряват циркадния ритъм, докато упражненията вечер могат да го забавят.



5. Винаги следете биологичния си часовник



Според здравните експерти циркадният ритъм често се пренебрегва в медицинските грижи, въпреки "важната роля“, която играе за поддържането на здравето на хората.



Използването на устройства като смарт могат да помогнат чрез проследяване на модели в сърдечната честота и температурата на кожата.