|38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
Рекордът на 22-годишната тогава Стефка Костадинова, остава неподобрен до
Безспорната номер едно в родната атлетика записва на квалификациите 191 см. На финала Стефка преодолява височината от 209 см от втория си опит.
Невероятният резултат не беше надминаван рекордните 37 години. Подобри го украинката Ярослава Магучих. Световната и европейска шампионка от Украйна, която скочи 2,10 метра от първи опит на турнира от Диамантената лига в Париж и сложи край на българската хегемония в дисциплината.
Въпреки това, за нас Стефка Костадинова остава символ на българския успех в атлетиката.
