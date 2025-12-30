Холивудската звезда Мел Гибсън отново е сам. Легендарният актьор и режисьор и партньорката му Розалинд Рос са сложили край на връзката си след девет години заедно – и то тихо, далеч от прожекторите. Раздялата е станала още преди година, но новината излиза едва сега."Тъжно е, но най-важното е, че имаме прекрасен син“, заявяват двамата в общо изявление. Гибсън и Рос ще продължат да бъдат отдадени родители на 8-годишния Ларс, който остава тяхната най-голяма връзка.Двамата се запознават през 2014 г., а любовта им бързо пламва. През 2017 г. се ражда Ларс – в един от най-успешните моменти в кариерата на Гибсън, точно преди номинацията му за "Оскар“.Последните години обаче не са били леки за семейството. През януари 2025 г. пожарите в Калифорния унищожават дома им в Малибу. Въпреки драмата, всички са спасени – факт, който самият Гибсън нарича "единственото, което има значение“.Днес актьорът е съсредоточен върху мащабния си нов проект – продължението на "Страстите Христови“, което вече предизвиква огромен интерес по света.Любовта си отиде, но животът продължава – а за Мел Гибсън най-важната роля остава тази на баща, пише "Телеграф".