30 години вече тяхната любов не угасва
В последните години Даниел, който е с британски корени, почти изчезна от светлините на прожекторите. По последна информация той разделя времето си между САЩ и родната си страна. Една от причините да се установи в Щатите, освен работните ангажименти, е и съпругата му Ребека Милър, с която са женени от 1996 г. насам.
Звездата от "Линкълн“ се запознава с Милър през 1995 г., когато посещава дома на баща ѝ, известния драматург и писател Артър Милър. Връзката между двамата се развива бързо – сключват брак още на следващата година, а малко след това се раждат и двамата им сина: Ронан, през 1998 г. и Кашел Блейк, 2002 г.
Участват заедно във филма "Баладата за Джак и Роуз“ от 2005 г. - той в главната роля, а тя като режисьор. Тогава Даниел настоява да живее отделно от съпругата си и децата им, за да се потопи във филма. Милър напълно го подкрепя и казва, че методът на актьорската игра на съпруга ѝ не я притеснява.
"Всеки актьор прави това, което чувства, че трябва да направи“, споделя тя пред The Washington Post през 2005 г. "Това е един вид фокус, който за Даниъл е много важен. И нищо не бива да го разсее от това.“
Двойката пази ревниво личния си живот от общественото внимание. Често разделя времето си между Съединените щати и Обединото кралство, където притежава собствени жилища. Носителят на "Оскар“ все по-рядко се снима в киното, докато Милър продължава и до днес работата си като сценарист и режисьор.
Това, което е известно за връзката им е, че сключват брак на малка церемония във Върмонт през 1996 г. Ребека приема сина на Даниел, Габриел, който той има от връзката си с френската актриса Изабел Аджани.
Самият Дей-Люис определя семейният си живот пред Daily Mail през 2008 г. като "тих“, "нормален“ и "земен“. "Просто отглеждаме децата си и се наслаждаваме на компанията си“, каза той пред изданието.
Родителите на Милър са известни творци. Баща ѝ Артър Милър популярен драматург, а майка ѝ Инге Морат - известен фотограф. В откровено интервю от 2023 г. за Los Angeles Times, Ребека споделя причините, заради, които са я подтикнали да създаде документален филм за баща си, наречен "Артър: Писателят“. "Процесът на създаване беше освобождаващ, тъй като ми помогна да го разбера от позицията си на зрял човек.“
Ребека Милър предлага на Даниел Дей-Люис да участва във фимлма ѝ "Баладата за Джак и Роуз“, Дей-Люис първоначално отказва, а впоследствие прекарва месеци в обмисляне. Известен е като доста придирчив актьор, напълно отдаден на ролите си.
"Когато прочетох за първи път сценария, не бях сигурен, че съм годен за тази роля", казва той пред IGN през 2005 г.
В крайна сметка Даниел приема предизвикателството. А резултатът е един завладяващ шедьовър, който още по-силно укрепва връзката между актьора и неговата съпруга, пише Ladyzone.
