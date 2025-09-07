ЗАРЕЖДАНЕ...
|3 зодии ще заживеят по-добър живот след 8 септември 2025 г.
За три зодиакални знака, силата, която идва от преминаването на Луната през Овен, ги кара да направят нещо невероятно и драстично. Всички сме напълно способни да създадем изключителна промяна в живота си, но понякога се нуждаем от малко помощ. Хей, всеки има нужда от нея и на 8 септември получаваме тази помощ директно от космоса.
1. Овен
Луната в Овен е като бутон за нулиране за вас, Овни, и на 8 септември ще видите някои невероятни промени, които ще се случат в живота ви. Сякаш цялото това натрупано разочарование и чувството за безцелност внезапно се изчистват, оставяйки ви освежени и готови.
И за какво точно си готов/а? Подобрение. Промяна. Рехабилитация. Нещо не ти е вървяло и сега всичко е въпрос на грижа за себе си и пренасочване. Това е чудесно нещо, което се случва.
8 септември е ден за пробиви и обновено чувство за отдаденост към себе си, Овни. Няма да поемате отново по този път. Всъщност, вие виждате какво е необходимо, за да постигнете драстично и положително подобрение и го правите с лекота и всеотдайност.
2. Лъв
На този ден, 8 септември, старото ви чувство за приключения се пробужда. Отново сте на седлото, Лъв, и този път се отправяте на пътешествие, което ще промени всичко, което познавате.
И промяната е най-важното по време на Луната в Овен, защото не получавате този вид резервна енергия просто така. Време е да се ангажирате с промяна и да направите себе си отново щастливи. Време е за приключение. Време е вълнението да се появи отново, пише yourtango.
Ако искате да направите смела крачка, действайте, Лъв. Направете това, от което другите се страхуват. Следвайте дивата и луда енергия на Лъва и подобрете драстично живота си!
3. Козирог
8 септември ви кара да преосмислите нещо, свързано с кариерата си, Козирог. Макар че това не звучи съвсем ново, истината е, че е по-ново, отколкото си мислите. От известно време имате нужда от тласък и Луната в Овен ви показва пътя.
Имате упоритост и късмет на своя страна. Справяте се чудесно, но това, което ви липсва, е собственият ви интерес към това, което правите.
Това е моментът, в който ще впрегнете суперсилата на Овен и ще намерите начин да промените всичко. Обещали сте си драстична промяна и планирате да я осъществите. Трансформацията убива скуката и сте на добър път да я осъществите. Гордея се с вас!
