|3 зодии преминават през важен тест от Вселената на 19 септември 2025 г.
За три зодиакални знака по-специално този транзит е особено силен. На всеки знак се дава възможност да докаже своята устойчивост и отвореност към промяна, което от своя страна ни прави по-силни и по-мъдри. Този вид енергия нарушава рутината точно толкова, колкото ни кара да виждаме нещата по различен начин. С този транзит вселената е склонна да ни разтърси, тествайки дали можем да се адаптираме към внезапни промени. И разбира се, можем.
1. Рак
Тригонът между Меркурий и Уран ви тласка извън зоната ви на комфорт, Рак. Макар че това може да ви се струва неприятно, знаете, че е необходимо. На 19 септември може да настъпи внезапна промяна в плановете ви. Вселената иска да види колко добре се адаптирате.
Способността за адаптация е признак за висок интелект, а това е нещо, което държите добре, Раци. Имате голям мозък и ще видите възможността в смущенията. Това предизвикателство е врата!
Вашата устойчивост се крие в способността ви да останете на правилния път, докато светът около вас се променя. Тогава доказваш на себе си, че си по-силен, отколкото си мислиш. Поздравления, Рак, премина на следващото ниво.
2. Везни
За вас, Везни, тригонът на Меркурий с Уран представлява изпитание за баланс. На 19 септември може да се сблъскате с истина, която оспорва обичайния ви начин за виждане на взаимоотношения или решения. Вселената ви моли да мислите различно. Можете ли да го направите?
Тестът идва под формата на перспектива и дали можете да се адаптирате и основно да се справите с ударите (не че ще има някакви удари, само за да е ясно). Можете ли да приемете, че нещо трябва да се промени?
Това не е предназначено да ви дестабилизира, а да ви помогне да станете по-гъвкави. И вие, бидейки ВИЕ, сте способни да запазите спокойствие и да правите необходимото. Вие не избягвате предизвикателствата. Вместо това, вие ги приемате, знаейки, че те ще ви бъдат от голяма полза, пише yourtango.com.
3. Козирог
На 19 септември, транзитът на Меркурий в тригон с Уран ще тества чувството ви за контрол, Козирог. Това може да звучи заплашително, но няма проблем. Това е нещо, което всъщност ви харесва да правите. Твърдостта не винаги работи и вие го знаете.
Ще мислите набързо по време на този транзит и това може да събуди неочаквана енергия. Усещането е свежо и различно и сега знаете, че каквото и да се случва, ще се издигнете над трудностите и ще излезете победител.
Вашият тест е свързан с вашата готовност да бъдете гъвкави. След като се освободите от нуждата всичко да бъде перфектно, ще видите колко освобождаващо е да се приспособите към промените. Това, което се усеща като тест, всъщност е вашият шанс да се повишите нивото си.
