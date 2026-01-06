25 години заедно. Толкова отпразнуваха Дони и Нети. Те споделиха забавно клипче в Instagram, в което разиграват следната сценка:Нети се обърна към Дони и попита каква е тайната за щастливия семеен живот. Той отвръща:"Приемам те такава, каквато си." За това получава целувка от Нети, която се отдалечава.Но след секунда Дони казва: "И съответните успокоителни", след което получава възглавница, с която Нети го е замерила.