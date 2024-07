© виж галерията Лайфстайл иконите Дейвид и Виктория Бекъм зарадваха своите почитатели, като пресъздадоха визията си от сватбата, която бе преди точно 25 години.



"Вижте какво намерихме. Не мога да повярвам, че 25 години по-късно те все още ни стават“ – написа Виктория Бекъм, която има свой моден бранд.



Виолетовата й рокля е на Antonio Berardi, а за фотосесията тя е избрала обувки в цвят шампанско.



Световноизвестната двойка позира в огромни кресла, тапицирани с кадифе.



Дейвид и Виктория се срещат за първи път на благотворителен футболен мач през 1997 г. По това време тя е една от петте звезди на "Спайс гърлс“, а той е в началото на шеметна кариера в Ман Юнайтед под ръководството на сър Алекс Фъргюсън.



Бляскавата сватба през 1999 г. бе в замък, близо до Дъблин. Булката е в рокля на Vera Wang и тиара от 18-каратово злато, но най-хубавото украшение на младоженците е първият им син Бруклин, роден точно четири месеца по-рано.



Самата церемония е пред само 29 гости. След произнасянето на заветните "Да“ в небето полита гълъб, а над замъка се издига знаме с инициалите на младоженците и детето им – V. B. D.



На партито след това са поканени 230 души, а двойката заменя белите дрехи с по-предизвикателни виолетови одежди.



Първият танц на влюбените е на песента "It Had To Be You" на Франк Синатра.



Днес 49-годишната легенда на Ман Юнайтед и 50-годишната дизайнерка имат четири деца: Бруклин (25), Ромео (21), Круз (19) и Харпър (13).



През април 2022 г. Бруклин се ожени за приятелката си Никола Пелц, припомня Ladyzone.bg.