25 години Биг Бенд - Пловдив: Най-важна за нас е любовта на публиката и дълголетието на сцената

Каква е историята на вашия бенд? Кога и по чия идея за пръв път се появи?



Биг бендът е създаден преди 25 години от мен. Оттогава до ден-днешен го ръководя аз. Има през годините много нови членове. От създаването са останали в сегашния вид само двама души, които все още свирят.



А спомняте ли си началото? Как дойде идеята да се създаде този състав?



Всъщност идеята дойде през 2000-та година, когато бяхме съкратени от Общината – имаше духов оркестър в Пловдив и бяхме съкратени. Тогава решихме, че така тихомълком не е добре да свършват нещата. И се събрахме, решихме, че ще направим Биг Бенд и така го създадохме.



Всъщност това е един от първите Биг Бенд-ове в Пловдив? Доколкото знам, е имало някога Биг Бенд към Тримонциум, а вие сте втората такава формация.



Да, но там, в Тримонциум, Биг Бендът не е бил такъв, какъвто е сега. Биле е по-малка формацията.



А вие с какви музиканти разполагате сега? Дали са самодейци, или са професионални музиканти?



Всички са професионални музиканти. Всички са преподаватели, също така част от тях са от Държавната опера в Пловдив. Всички са професионални музиканти.



Имате и музиканти от Музикалната академия?



Точно така. Някои са преподаватели там.



Но така или иначе с годините вашият състав стана много разпознаваем, хората го обичат. Какъв репертоар изпълнявате?



Изпълняваме класически неща за биг бенд – джаз стандарти, също така популярна музика, съвременни аранжименти на джаз стандарти също, лесно достъпни за публиката неща.



А как се финансирате?



Биг Бендът е частна формация от създаването си. Получаваме голяма подкрепа за концерти си от Община Пловдив. Всъщност, всяка година има бюджет, който позволява на оркестъра да прави концерти за пловдивчани и за гостите на града.



Тоест, имате субсидия и от Общината? Това е добре, че има все пак, защото тези музиканти свирят в повече, това им е към основната работа, така че не са останали да разчитат на това и можете да се издържате, така да се каже.



Все пак, когато трябва да участвате в някакви по-сериозни фестивали, имате някакви участия в чужбина, да кажем, как се осъществява финансирането?



Когато ни канят за участие, домакинът поема изцяло гостуването ни. Това е така за всички, не само за Биг Бенд.



Казвате, че имате голям репертоар, сигурно и през много концерти сте минали? Можем ли да посочим някакви по-сериозни такива участия, от които сте взели сериозни награди?



Най-престижните ни участия са в джаз фестивали. Няколко пъти сме участвали в джаз фестивали в Банско, участвали сме на джаз фестивал в Банкя преди години, в Русе, също така в Каварна. В годините на доста места сме били.



Имате и много награди, предполагам?



Това не е най-важното. В музиката най-важна е любовта на публиката и дълголетието на сцена.



Така е, наистина. Разбира се никакви празници не минават без вас. Вие сте навсякъде в Пловдив, специално по празниците. Това, че ви търсят, също е награда за вас. Нали така?



Точно така. Ние сме част от културния календар на града.



Кога е юбилейният ви концерт? Кажете нещо повече за него.



Юбилейният ни концерт е тази вечер, на 6 септември, от 19.30 часа в Античен театър Пловдив. Входът е свободен за публиката. Така че очакваме всеки, който иска да се сподели с нас нашия празник!



Сигурно ще имате и партньори на сцената, които ще се включат в концерта, и други изпълнители? Да ги кажем кои са!



Ами поканили сме една формация, която е изключително симпатична. Няма да я обявя сега, за да остане като изненада. Това е една от хубавите изненади за концерта. Ще участват нашите солисти, и тези, които са били солисти от създаването на оркестъра, които не се изявяват активно в този момент. Но те не са забравени, така че всеки е продължил по своя творчески път. Все още ние поддържаме една добра връзка с тях.



За тях това ще е сигурно много вълнуващо.



Да, да. Ще бъде емоционален момент за всички.



Какъв ще е репертоарът и колко минути ще е концертът?



Решили сме да не е ненужно дълъг. Около час и половина ще е концертът, наситен с много музика - съвременна, много разпознаваеми неща, много известни, но не са слушани досега в аранжиментите, в които ние сме подготвили.



А кой ви прави аранжиментите?



Ние си ги правим. Част от репертоара са готови аранжименти, но голяма част, особено песните, са специално аранжирани за нас.



А колко са общо музикантите в бенда, и като инструменти какво присъства?



Ние сме класически Биг Бенд, 17 изпълнители сме, без вокалните изпълнители, 17 инструменталиста. Духови инструменти имаме, около 12 - саксофони, тромпети, тромбони и ритъм секция – барабани, китара, бас и пиано.



Свирите ли често с Духовия оркестър в града?



С Духовия оркестър също свирим. Част от хората, които свирят в Биг Бенда, свирят и в Духовия оркестър. По всички значими градски мероприятия, участие взима и Духовият оркестър.



Всъщност, вие си ръководите и двата състава, нали?



Да, от няколко години и двата състава ръководя аз. Една част от музикантите свирят и в двата състава. Духовият оркестър е продължител на традицията на вече несъществуващия оркестър, който беше преди години. С малко прекъсване той възобнови дейността си преди няколко години.



Духовият оркестър в Пловдив е създаден много преди Биг Бенда, през 1971 година. Има дълга история, той е много познат, с музикални традиции в града.



И може би и доста диригенти са се сменили през годините там?



О, да, да. Преди да бъде съкратен и Духовия оркестър, аз бях негов диригент. Приз 2000-та година той беше съкратен. 6-7 години след това беше възстановен.



А защо се е стигнало тогава до прекратяване на дейността на оркестъра?



Ами тогава Общината с Общинския съвет решиха, че няма финанси за тази формация. И Духовият оркестър, заедно с ансамбъл "Филипополис“, и джаз формация "Бели, Зелени, Червени“, беше съкратен.



А после се оказа, че без вас не може да мине нито един празник?



Горе-долу е така. Необходими сме, да.



Дори бих казала, много. Ами добре, ако нещо още искате да кажете по повод годишнината? Концертът днес е безплатен, всеки може да дойде и да слуша.



Точно така. Всеки, който харесва нашите изпълнения, да заповяда днес, 6 септември, в 19.30 часа на Античен театър.



Честит юбилей! Дано да съществувате поне още толкова години!