1972 година се запомня с избухването на скандала "Уотъргейт", излизането на филма "Кръстникът" и последното кацане на Луната по време на мисията "Аполо 17". Тя е забележителна и с това, че е най-дългата година в историята, пише IFLscience.1972 г. е била високосна година, което я прави с 24 часа по-дълга от много други години. Освен това са добавени две високосни секунди – на 30 и 31 декември. Изданието споделя, че 1972 година е продължила 31 622 402 секунди. За сравнение, типична 365-дневна година трае 31 536 000 секунди.Защо са били добавени високосните секунди през 1972 г.? В публикацията се обяснява, че високосните секунди са добавени през 1972 г., за да се синхронизират часовниците с леко неравномерното въртене на Земята. В момента светът използва атомни часовници за измерване на координираното универсално време.Атомните часовници работят, като наблюдават естествените вибрации на атомите, най-често на цезиевите атоми. Чрез броене на тези вибрации, атомните часовници могат да измерват времето толкова точно, че грешката им е само около една секунда на всеки милион години, подчертава публикацията.Проблемът е, че дори такива ултрапрецизни часовници не съвпадат перфектно с позицията на Слънцето в небето. Земята не се върти идеално равномерно всеки ден, което понякога добавя високосни секунди.В публикацията се отбелязва, че милисекундните отклонения може да изглеждат незначителни, но те са изключително важни за технологии, които разчитат на ултрапрецизно измерване на времето, като GPS навигация, телекомуникации, финансови транзакции и някои научни експерименти.През юни 1972 г. първата високосна секунда е въведена в съответствие с международно споразумение, постигнато с участието на лабораторията на Националното бюро по стандартизация на САЩ. За да се навакса загубеното време, в края на декември същата година е добавена още една високосна секунда, съобщава изданието.От 70-те години на миналия век към координираното универсално време са добавени малко под 30 високосни секунди. Тези секунди са помогнали за поддържането на баланс между атомните часовници и въртенето на Земята, обяснява изданието.В публикацията се споменава и 46 г. пр.н.е., която някои учени смятат за най-дългата в историята. През тази година Юлий Цезар, по съвет на своите астрономи, добавя 445 дни, за да приведе римския календар в съответствие със слънчевата година.Учените вече заявиха, че Слънцето не се намира в точния център на Слънчевата система . Вместо това всички планети, включително самото Слънце, се въртят около барицентъра. Според учените, барицентърът се измества в зависимост от позицията и масата на планетите и е най-силно повлиян от Юпитер и Сатурн. Понякога тяхната гравитация е толкова силна, че центърът на масата дори се озовава извън Слънцето, което го кара леко да се "клатушка", пише actualno.