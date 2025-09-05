12,1 милиарда долара - кой ще наследи Армани?

© Той беше самопризнат работохолик, ангажиран във всеки аспект на своята марка и предавания.



Но след като в четвъртък беше обявена мирната му смърт на 91-годишна възраст, контролът над емблематичната група Armani ще бъде разделен между шестима внимателно подбрани наследници.



Джорджо Армани почина само седмици преди планираното честване на 50-годишнината, което ще се проведе на Седмицата на модата в Милано.



В изявление, публикувано в четвъртък, модната къща обяви смъртта му "с безкрайна скръб“.



Сега любителите на модата се чудят кой ще бъде неговият наследник и кой би могъл да наследи многомилиардното му състояние.



Компанията на пионера в модата на червения килим печелеше 2,7 милиарда долара годишно, а империята му струваше над 12,1 милиарда долара, включително дрехи, аксесоари, обзавеждане за дома, парфюми, козметика, книги, цветя и дори шоколадови бонбони. През август Армани заяви пред "Файненшъл Таймс“, че иска сред наследниците му да има негови сътрудници и семейство. Армани, който е излизал както с мъже, така и с жени, няма деца и никога не се е женил.



Според съобщения в компанията и медиите, сред неговите наследници са сестрата на Армани, Розана, двете му племенници, един племенник, партньорът му и дясна ръка на Армани Лео Дел'Орко, както и благотворителна фондация.



Тези наследници вече са в борда на компанията и според съобщенията ще получат акции съгласно устава, установен от Armani през 2016 г. Неговите племеннички и племенник заемат висши позиции в луксозната модна къща.



"Моите планове за наследяване се състоят от постепенно прехвърляне на отговорностите, които винаги съм поемал, към най-близките си“, каза Армани пред FT, посочвайки Дел'Орко, който е ръководител на мъжкия дизайн, както и семейството му и "целия работен екип“. "Бих искал приемствеността да е органична, а не момент на разрив“, каза миналия месец модната икона, която основава едноименния си лейбъл през 1975 г.



Дел'Орко управлява мъжкото облекло за всички колекции на модната къща, включително Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange.



Дясната ръка, който беше смятан за член на семейството, е логичен наследник. Докато Армани мълчеше за връзките си и казваше, че е "безразличен “ към любовта, той също така каза, че човекът, който е "най-близък“ до него, е Дел'Орко и те са живели заедно в продължение на много години.



Въпреки че той и 72-годишният Дел'Орко очевидно бяха близки, те никога не са обявявали публично връзката си. В биографията на Армани от 2022 г. "Per Amore“ той дава рядко обяснение за връзката им: "Истинското му име е Панталео... той е човекът, на когото съм поверил най-личните си мисли, лични, работни и други, които той е запазил за себе си с голяма дискретност.“



Двамата не бяха женени, но Армани сподели, че носи "прекрасен пръстен с диамант“.