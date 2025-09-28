105-килограмов състезател влезе в "Игри на волята"

© Необичаен участник стъпи на Арената в "Игри на волята“. Недялко Дочев, по-известен като Дечо, тежи 105 килограма, свири на класически инструмент и е бивш състезател по плуване.



Въпреки нестандартната комбинация, той показа характер още в първия си сблъсък – макар и само до Блатото.



В кастинг битката Дочев се класира на второ място, но това не го обезкуражи. "Ще изляза оттам, каквото и да ми струва. Няма да се предам – без ръце или без крака, ще бъде трудно, но ще се боря. Там има много акули, но сред тях ще има и мегалодон! Ще видим кой – кого!“, закани се той.



Сравнението не е случайно – мегалодонът е праисторическа акула, тежаща стотици килограми и обитавала океаните преди около 2 милиона години.



Арената снощи събра трима нови претенденти: фермерът Кристиян Василев, музикантът и бивш плувец Недялко Дочев – Дечо, и културистът Антонио Чаров.



С категорична преднина победител стана Кристиян. Той затвори Антонио с шест обиколки, а Дечо – с четири. "Такава доминация рядко се вижда! Ти си абсолютно Терминатор“, възкликна водещият Павел.



След убедителното си представяне Кристиян влиза в племето на Завоевателите, докато Дечо чака следващия си шанс да докаже, че "мегалодонът“ може да се бори сред акулите, пише "Блиц".