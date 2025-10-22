ЗАРЕЖДАНЕ...
|10 лесни идеи за грижа за кожата с тиква
Тиквата е богата на антиоксиданти, витамини А и С, цинк, плодови ензими и алфа-хидрокси киселини – съставки, които изглаждат, озаряват и подхранват кожата.
Ако след любимата крем супа или печена тиква ви остане малко пюре – не го изхвърляйте. Превърнете го в натурална козметика и си подарете няколко специални минути грижа за себе си, пише Tialoto.bg.
10 лесни идеи за грижа за кожата с тиква
1. Захарен скраб за тяло
½ чаша тиквено пюре
½ чаша зехтин
1 чаша захар
Смесете съставките до гъста паста. Под душа нанесете върху влажна кожа, масажирайте с кръгови движения и изплакнете.
А резултатът – мека, обновена и копринена кожа.
2. Подхранващо масло за тяло
½ чаша тиквено пюре
½ чаша кокосово масло
Нанесете сместа върху тялото под душа, оставете да подейства 2–3 минути и изплакнете.
Кожата остава хидратирана, еластична и ухаеща на есен.
3. Универсална маска за лице
1 чаша тиквено пюре
2 с. л. кафява захар
1 с. л. мед
½ чаша кисело мляко
Нанесете върху лицето, оставете за 10 минути и изплакнете с хладка вода.
Тази маска нежно ексфолира кожата и спомага за изравняване на тена.
Есенен уют и топлина – Най-вкусните рецепти с кестени, които да направите още днес:
4. Маска за мазна кожа
¼ чаша тиквено пюре
1 с. л. ябълков оцет
1 яйце
Разбъркайте добре, нанесете и оставете за 15–20 минути. Изплакнете добре с хладка вода.
Кожата ви ще бъде свежа и балансирана, без прекомерно омазняване.
5. Маска за суха кожа
¼ чаша тиквено пюре
1 ч. л. зехтин
1 ч. л. мед
1 яйце
Оставете маската върху лицето за 20 минути, след което изплакнете.
Тази комбинация дълбоко подхранва и омекотява сухата кожа.
6. Балсам и скраб за устни
¼ ч. л. тиквено пюре
¼ ч. л. кокосово масло
½ ч. л. фина захар
Втрийте внимателно в устните, масажирайте и отмийте.
Устните стават гладки, сочни и подхранени.
7. Маска за коса за блясък
1 чаша тиквено пюре
½ чаша кисело мляко
1 с. л. мед
Нанесете по дължината на косата и скалпа, покрийте с шапка за баня и оставете за 20–30 минути.
Измийте както обикновено – косата става мека и блестяща.
8. Подхранваща маска за стъпала
½ чаша тиквено пюре
1 яйце
1 ч. л. мед
Нанесете сместа върху краката, увийте ги с фолио или сложете стари чорапи. След 15 минути изплакнете и подсушете.
9. Солен скраб за крака
½ чаша тиквено пюре
2 с. л. зехтин
½ чаша морска сол
Втрийте сместа в краката, като наблегнете на петите и сухите зони.
Изплакнете и се насладете на усещането за обновена кожа.
10. Масло за възстановяване на ръцете
¼ чаша тиквено пюре
1 ч. л. бадемово масло или зехтин
1 ч. л. мед
Масажирайте сместа в ръцете си и изплакнете след няколко минути. Ръцете остават гладки и подхранени.
