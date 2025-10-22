© Есента е сезонът на топлите цветове, уюта и... тиквата! Освен вкусна и ароматна, тя е и магически еликсир на красотата.



Тиквата е богата на антиоксиданти, витамини А и С, цинк, плодови ензими и алфа-хидрокси киселини – съставки, които изглаждат, озаряват и подхранват кожата.



Ако след любимата крем супа или печена тиква ви остане малко пюре – не го изхвърляйте. Превърнете го в натурална козметика и си подарете няколко специални минути грижа за себе си, пише Tialoto.bg.



10 лесни идеи за грижа за кожата с тиква



1. Захарен скраб за тяло



½ чаша тиквено пюре



½ чаша зехтин



1 чаша захар



Смесете съставките до гъста паста. Под душа нанесете върху влажна кожа, масажирайте с кръгови движения и изплакнете.



А резултатът – мека, обновена и копринена кожа.



2. Подхранващо масло за тяло



½ чаша тиквено пюре



½ чаша кокосово масло



Нанесете сместа върху тялото под душа, оставете да подейства 2–3 минути и изплакнете.



Кожата остава хидратирана, еластична и ухаеща на есен.



3. Универсална маска за лице



1 чаша тиквено пюре



2 с. л. кафява захар



1 с. л. мед



½ чаша кисело мляко



Нанесете върху лицето, оставете за 10 минути и изплакнете с хладка вода.



Тази маска нежно ексфолира кожата и спомага за изравняване на тена.



Есенен уют и топлина – Най-вкусните рецепти с кестени, които да направите още днес:



4. Маска за мазна кожа



¼ чаша тиквено пюре



1 с. л. ябълков оцет



1 яйце



Разбъркайте добре, нанесете и оставете за 15–20 минути. Изплакнете добре с хладка вода.



Кожата ви ще бъде свежа и балансирана, без прекомерно омазняване.



5. Маска за суха кожа



¼ чаша тиквено пюре



1 ч. л. зехтин



1 ч. л. мед



1 яйце



Оставете маската върху лицето за 20 минути, след което изплакнете.



Тази комбинация дълбоко подхранва и омекотява сухата кожа.



6. Балсам и скраб за устни



¼ ч. л. тиквено пюре



¼ ч. л. кокосово масло



½ ч. л. фина захар



Втрийте внимателно в устните, масажирайте и отмийте.



Устните стават гладки, сочни и подхранени.



7. Маска за коса за блясък



1 чаша тиквено пюре



½ чаша кисело мляко



1 с. л. мед



Нанесете по дължината на косата и скалпа, покрийте с шапка за баня и оставете за 20–30 минути.



Измийте както обикновено – косата става мека и блестяща.



8. Подхранваща маска за стъпала



½ чаша тиквено пюре



1 яйце



1 ч. л. мед



Нанесете сместа върху краката, увийте ги с фолио или сложете стари чорапи. След 15 минути изплакнете и подсушете.



9. Солен скраб за крака



½ чаша тиквено пюре



2 с. л. зехтин



½ чаша морска сол



Втрийте сместа в краката, като наблегнете на петите и сухите зони.



Изплакнете и се насладете на усещането за обновена кожа.



10. Масло за възстановяване на ръцете



¼ чаша тиквено пюре



1 ч. л. бадемово масло или зехтин



1 ч. л. мед



Масажирайте сместа в ръцете си и изплакнете след няколко минути. Ръцете остават гладки и подхранени.