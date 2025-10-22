Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
10 лесни идеи за грижа за кожата с тиква
Автор: ИА Фокус 13:42Коментари (0)64
©
Есента е сезонът на топлите цветове, уюта и... тиквата! Освен вкусна и ароматна, тя е и магически еликсир на красотата.

Тиквата е богата на антиоксиданти, витамини А и С, цинк, плодови ензими и алфа-хидрокси киселини – съставки, които изглаждат, озаряват и подхранват кожата.

Ако след любимата крем супа или печена тиква ви остане малко пюре – не го изхвърляйте. Превърнете го в натурална козметика и си подарете няколко специални минути грижа за себе си, пише Tialoto.bg.

10 лесни идеи за грижа за кожата с тиква

1. Захарен скраб за тяло

½ чаша тиквено пюре

½ чаша зехтин

1 чаша захар

Смесете съставките до гъста паста. Под душа нанесете върху влажна кожа, масажирайте с кръгови движения и изплакнете.

А резултатът – мека, обновена и копринена кожа.

2. Подхранващо масло за тяло

½ чаша тиквено пюре

½ чаша кокосово масло

Нанесете сместа върху тялото под душа, оставете да подейства 2–3 минути и изплакнете.

Кожата остава хидратирана, еластична и ухаеща на есен.

3. Универсална маска за лице

1 чаша тиквено пюре

2 с. л. кафява захар

1 с. л. мед

½ чаша кисело мляко

Нанесете върху лицето, оставете за 10 минути и изплакнете с хладка вода.

Тази маска нежно ексфолира кожата и спомага за изравняване на тена.

Есенен уют и топлина – Най-вкусните рецепти с кестени, които да направите още днес:

4. Маска за мазна кожа

¼ чаша тиквено пюре

1 с. л. ябълков оцет

1 яйце

Разбъркайте добре, нанесете и оставете за 15–20 минути. Изплакнете добре с хладка вода.

Кожата ви ще бъде свежа и балансирана, без прекомерно омазняване.

5. Маска за суха кожа

¼ чаша тиквено пюре

1 ч. л. зехтин

1 ч. л. мед

1 яйце

Оставете маската върху лицето за 20 минути, след което изплакнете.

Тази комбинация дълбоко подхранва и омекотява сухата кожа.

6. Балсам и скраб за устни

¼ ч. л. тиквено пюре

¼ ч. л. кокосово масло

½ ч. л. фина захар

Втрийте внимателно в устните, масажирайте и отмийте.

Устните стават гладки, сочни и подхранени.

7. Маска за коса за блясък

1 чаша тиквено пюре

½ чаша кисело мляко

1 с. л. мед

Нанесете по дължината на косата и скалпа, покрийте с шапка за баня и оставете за 20–30 минути.

Измийте както обикновено – косата става мека и блестяща.

8. Подхранваща маска за стъпала

½ чаша тиквено пюре

1 яйце

1 ч. л. мед

Нанесете сместа върху краката, увийте ги с фолио или сложете стари чорапи. След 15 минути изплакнете и подсушете.

9. Солен скраб за крака

½ чаша тиквено пюре

2 с. л. зехтин

½ чаша морска сол

Втрийте сместа в краката, като наблегнете на петите и сухите зони.

Изплакнете и се насладете на усещането за обновена кожа.

10. Масло за възстановяване на ръцете

¼ чаша тиквено пюре

1 ч. л. бадемово масло или зехтин

1 ч. л. мед

Масажирайте сместа в ръцете си и изплакнете след няколко минути. Ръцете остават гладки и подхранени.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Никола Саркози влиза в затвора
Болести и зарази
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: