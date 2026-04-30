Владимир Николов води тежка битка с коварна болест. С молба за помощ и съпричастност се обръщат приятелите му от мотоклуб "Върколаците“, предаде Zdrave.net.

"Вече две-три години той се бори мъжки с диагнозата плоскоклетъчен карцином. След дълга битка изглеждаше, че болестта е победена, но за съжаление тя се завърна отново – този път още по-агресивно и с по-бързи темпове. Ракът е засегнал окото, основата на черепа и лимфен възел“, споделят те.

"Той винаги е бил човек с голямо сърце, готов да помогне на всеки, а днес сам има нужда от нашата подкрепа. Надежда има – клиника в Турция му дава реален шанс за живот, но лечението е дълго, изтощително и свързано с огромни разходи ( над 30 000 €), които семейството не може да поеме само.

В този труден момент всяка подкрепа – финансова, споделяне или добра дума – означава надежда“, отбелязват неговите близки.

Ако имате желание и възможност да подкрепите Владимир, можете да го направите чрез следната

Дарителска сметка:

IBAN: BG61 UNCR 7000 1598 3016 31

BIC (SWIFT): UNCRBGSF

Банка: UniCredit Bulbank AD

Титуляр: ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ