|Зоопаркът в Благоевград с мерки за опазване на мечките и с крачка напред към своето развитие
Инициативата е реализирана чрез съвместните усилия на Община Благоевград, Зоопарк Благоевград и международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ (FOUR PAWS), която повече от десет години целенасочено и ангажирано работи по въпросите, свързани със зоологическите градини в България.
Ветеринарномедицинската процедура беше извършена с участието на екип на зоопарка, д-р Светослав Димитров и опитния специалист на ЧЕТИРИ ЛАПИ д-р Марк Гьолкел и в присъствието на представител на ОДБХ-Благоевград. Тя премина без усложнения, мечоците са в добро здравословно състояние и се чувстват отлично.
Мерките за контрол на размножаването целят осигуряване на възможно най-добрата грижа за животните, предотвратяват риска от размножаване на близкородствени животни, гарантират, че няма да се родят още мечки, за които няма да е възможно да се осигури подходяща среда и изпълняват предписанието на Министерството на околната среда и водите.
Община Благоевград и Зоопарк Благоевград благодарят за подкрепата и съвместната работа на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ.
В момента в Зоопарка живеят три мечки – двете мъжки Янчо и Борко и женската Калина, за които се полагат постоянни грижи.
Паралелно с грижите за животните, Община Благоевград стартира първите стъпки по реализирането на 10-годишен план за развитие на зоологическата градина - План за развитие на Зоопарк Благоевград 2025 – 2034 г., съфинансиран от ЕС по ОП "Околна среда“ 2021-2027 г., който предвижда превръщане на Зоопарк - Благоевград в значим местен център за обучение, възпитание и опазване на природата
Припомняме, че през 2024 г. екипът на кмета Методи Байкушев възложи на специалисти разработването на стратегия за разширяване на зоопарка и превръщането му в "Гора на мечките и вълците“, която отговаря на европейските стандарти за хуманно отношение към животните.
Разработването на Стратегията дава възможност на Общината да кандидатства с инвестиционен проект за външно финансиране на ремонта/реконструкцията на Зоопарка по ОП "Околна среда“ 2021-2027 г. Предстои това да се случи до края на 2025 г.
