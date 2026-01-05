Една от най-знаковите пиеси в българската драматургия – "Януари“ от Йордан Радичков - отново оживява на сцена. Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград представя нов спектакъл по текста на Радичков, с премиерни представления на 13 и 15 януари 2026 г. на Голямата сцена."Януари“ е сред онези редки текстове, които надживяват времето си – пиеса за страха, самотата и крехката човешка близост, за границата между реалното и митичното, за света на зимата като вътрешно състояние. Радичковата драматургия, наситена с поезия и философска дълбочина, продължава да говори с изненадваща яснота и към днешния зрител.Новата постановка стъпва върху дълбоката театрална традиция на "Януари“, без да я възпроизвежда механично. Спектакълът търси съвременен сценичен език, който поставя текста в диалог с настоящето и с чувствителността на днешната публика.Режисьор на спектакъла е Пламен Марков – сред утвърдените имена в българския театър и професор в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“. Неговият прочит се отличава с прецизен анализ на драматургията, ясен сценичен разказ и работа с ансамбъла като водещ принцип.Сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова, проф. д-р и ръководител на специалност "Сценография“ в НАТФИЗ. Визуалната среда на спектакъла изгражда образен и метафоричен свят, в който пространството се превръща в активен участник в драматургичното действие. Музиката е композирана от Калин Николов.В спектакъла участват актьорите: Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов и Теодор Куков.С новата си постановка на "Януари“ Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград отправя покана за среща с класически български текст, който и днес поставя въпроси за човека, избора и нуждата от другия - в свят на студ, мълчание и очакване.