Зимен празник в Благоевград през февруари
Участниците в спортния празник ще имат възможност да се включат в разнообразни зимни активности, които ще се проведат на малката писта при старата чайна и на голямата писта (кабинков лифт).
Предвидени са състезания по ски – ски мини слалом (трасе от 9 врати), сноуборд слалом, пързаляне с шейни и теглене на въже, които обещават много емоции и забавление за всички възрасти.
Празничната атмосфера за любителите на планината, спорта и зимните забавления ще бъде допълнена от музикална програма, водещ, професионално озвучаване и приятни изненади за малки и големи.
В рамките на зимния празник ски център "Картала“ организира и ски състезание за ученици, разделени в възрастови категории – момичета и момчета до 14 години и юноши и девойки над 14 години.
За участниците в състезанията са предвидени преференциални условия:
20% отстъпка за деца, които ползват кабинковия лифт
карта за бейби влек – 1 €
наем на ски екипировка за учащи деца – 10 €
За победителите организаторите са подготвили купи и медали.
Записване за участие:
за децата – на място, в деня на събитието, пред старата чайна
за учениците – на касите на кабинковия лифт
