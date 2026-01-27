На 8 февруари 2026 г. (неделя) от 11:00 часа ски парк "Картала“ за поредна година ще бъде домакин на традиционния "Зимен празник Благоевград“, организиран със съдействието на Община Благоевград.Участниците в спортния празник ще имат възможност да се включат в разнообразни зимни активности, които ще се проведат на малката писта при старата чайна и на голямата писта (кабинков лифт).Предвидени са състезания по ски – ски мини слалом (трасе от 9 врати), сноуборд слалом, пързаляне с шейни и теглене на въже, които обещават много емоции и забавление за всички възрасти.Празничната атмосфера за любителите на планината, спорта и зимните забавления ще бъде допълнена от музикална програма, водещ, професионално озвучаване и приятни изненади за малки и големи.В рамките на зимния празник ски център "Картала“ организира и ски състезание за ученици, разделени в възрастови категории – момичета и момчета до 14 години и юноши и девойки над 14 години.За участниците в състезанията са предвидени преференциални условия:20% отстъпка за деца, които ползват кабинковия лифткарта за бейби влек – 1 €наем на ски екипировка за учащи деца – 10 €За победителите организаторите са подготвили купи и медали.Записване за участие:за децата – на място, в деня на събитието, пред старата чайназа учениците – на касите на кабинковия лифт