Жълт код за значителни валежи в Благоевград и Кюстендил
Времето ще ще бъде облачно. Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър, съобащава НИМХ. Максимални температури в повечето места - между 11° и 16°, в София – около 12°.
В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 18 мин. и залязва в 18 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 29 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 32 мин. и изгрява в 12 ч. и 35 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.
С тържествен концерт Ансамбъл "Пирин" отбелязва 100 години от рождението на един от емблематичните хореографи Кирил Харалампиев
26.03
До края на май ще приключат ремонтните дейности за основно обновяване на сградата на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов" в Благоевград
20.03
С тържествен концерт Ансамбъл "Пирин" отбелязва 100 години от рож...
15:01 / 26.03.2026
