ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код за значителни валежи в Благоевград
© ФОКУС
Ще бъде облачно, в сутрешните часове на много места и мъгливо. Днес от юг ще започнат валежи, които през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточната част от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа слаб до умерен северозападен, в източните райони северен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 7°.
В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и от юг ще завали дъжд, който до вечерта ще обхване и северното крайбрежие. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12.02
Вятър и темеператури над 10 градуса в Благоевград, по-студено време в началато на следващата седмица
12.02
Дъжд за Благоевград днес
09.02
Още от категорията
/
С паметно шествие в Благоевград отбелязват 153 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски
13:25
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12.02
"ПСИХО" превзема сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград със звезден актьорски състав
11.02
Започва приемът на заявления за ползване на открита площ за продажба на мартеници, цветя и сувенири в Благоевград
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Благоевград осигурява безплатен транспорт на Голяма Задушн...
18:43 / 12.02.2026
Банско със силно присъствие на Зимните олимпийски игри
21:12 / 12.02.2026
Община Благоевград търси кой да ремонтира тротоарите
21:12 / 12.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в...
14:39 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.