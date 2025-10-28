Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Жълт код за силен вятър в Благоевград
Автор: Лора Димитрова 08:25Коментари (0)65
© НИМХ
Днес преди обяд облачността ще е значителна, на места в Горнотракийската ще е мъгливо. От северозапад на югоизток на места ще превали дъжд, в повечето райони слаб. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°, съобщиха от НИМХ.

Почти за цялата страна е обявен жълт код — този път не заради очаквани валежи от дъжд, а заради силен вятър. Зелен код е в сила за областите Перник, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Габрово, Велико Търново и Сливен.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, а в сутрешните часове по южното крайбрежие и видимостта ще е намалена. На отделни места по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. По-късно следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Още по темата: общо новини по темата: 113
28.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: