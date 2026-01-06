ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код за опасно време утре в Благоевград
Жълтият код е обявен заради очаквания за пориви на вятъра до 20-24 m/s.
Ситуацията в Кърджали е интересна. Там по-голямата част от областта е с предупреждение от първа степен за силни ветрове, а за останалата е обявен оранжев код за значителни по количество валежи.
Във Видин, Монтана и Враца се очаква снеговалеж и образуване на поледици.
През нощта в Дунавската равнина и по долината на Струма ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Югозападна България облачността ще е значителна и на места ще превалява дъжд. Над източните райони от страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 5°. По-ниски ще останат температурите в северозападните райони от страната.
Утре ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи. Максималните ще са предимно между 10° и 15°, по-ниски в Северозападна България, където ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.
Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
