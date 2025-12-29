ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код за опасно силен вятър в област Благоевград и днес
© НИМХ
Днес ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има до обяд над планинските и североизточните райони. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, но през втората половина на деня ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°. В Благоевград те ще достигат до 6°.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е променлива. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
28.12
Още от категорията
/
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
Стартира внедряване на иновативна 3D видео мапинг инсталация във фоайето на благоевградския театър
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е оранжев код за област Благо...
08:57 / 28.12.2025
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо и...
09:09 / 27.12.2025
АПИ: Спират се тежкотоварните камиони по АМ "Струма"
08:09 / 27.12.2025
Термометрите няма да преминат 5 градуса днес в Благоевград
08:12 / 27.12.2025
АПИ: Намалена видимост на АМ "Струма"
08:21 / 26.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
10:52 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.