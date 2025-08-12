Жълт код за опасни горещини в Благоевград и областта

© Жълт код за опасни горещини е обявен за няколко области от страната, сочи прогнозата на НИМХ. Сред тях са Благоевград и областта, където се очакват температури между 36 и 37 градуса.



Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.



В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.



По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.