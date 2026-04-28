Освен предупреждението за слани в части от Благоевградския регион днес има и други лоши новини за времето. Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури. Хубавата новината е, че ще бъде топло – 25 градуса.

Над страната днес ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север, в Източна България - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.