ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код в Благоевград на 27 март
©
Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, София-област и в столицата, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Враца, Перник, Монтана, Видин, Враца, Плевен и Габрово.
По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество.
Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 6°, максималните в повечето места - между 11° и 16°, за София – около 12°.
В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
/
До края на май ще приключат ремонтните дейности за основно обновяване на сградата на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов" в Благоевград
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.