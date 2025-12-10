ЗАРЕЖДАНЕ...
Жителите на Благоевград, Петрич и Сандански излизат на протест
В Благоевград гражданското недоволство се организира от "Продължаваме Промяната – Демократична България“, граждански организации и хората на Благоевград. Събитието ще се проведе от 18:00 часа пред пред зала "22 септември“, пл. "Георги Измирлиев“.
И в Сандански тази вечер ще се съберат на площад "България“ от 18:00 часа, като организаторите заявяват, че с проявата на гражданско недоволство ще поискат оставка на Правителството и край на задкулисието.
В Петрич протестът ще бъде пред сградата на Общината. Организаторите призовават своите съграждани да се съберат заедно и да покажат, че ги е грижа за това, което се случва в страната.
