В Благоевград, Петрич и Сандански тази вечер от 18:00 часа се организират протести с искане за оставка на правителството и политически край на модела "Борисов–Пеевски“.В Благоевград гражданското недоволство се организира от "Продължаваме Промяната – Демократична България“, граждански организации и хората на Благоевград. Събитието ще се проведе от 18:00 часа пред пред зала "22 септември“, пл. "Георги Измирлиев“.И в Сандански тази вечер ще се съберат на площад "България“ от 18:00 часа, като организаторите заявяват, че с проявата на гражданско недоволство ще поискат оставка на Правителството и край на задкулисието.В Петрич протестът ще бъде пред сградата на Общината. Организаторите призовават своите съграждани да се съберат заедно и да покажат, че ги е грижа за това, което се случва в страната.