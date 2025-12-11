ЗАРЕЖДАНЕ...
Жители на Благоевград, Сандански и Петрич поискаха оставката на правителството
За пръв път от няколко години насам площадите в три от най-големите населени места в област Благоевград се изпълниха с хора, които изразиха мнението си по отношение на управляващото мнозинство в страната.
Те бяха категорични, че настоящото правителство е вредно за България и призоваха кабинетът да подаде оставката си. Ако това не се случи - отправиха апел към народните представители - днес да гласуват за вотът на недоверие, за да може Кабинетът "Желязков" да падне и да отидем на нови избори.
Протестиращите скандираха "Кой не скача е дебел", "Оставка", "Мафия" и други. И в трите града полицейското присъствие беше засилено. Гражданското недоволство премина спокойно и не се стигна до напрежение или проблеми.
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо младежи и възрастни хора, обединени от една обща кауза
10.12
Коледният концерт на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград събра на една сцена талантите от всички школи
10.12
В Симитли е ден на траур в памет на Таня Янкова - дългогодишен училищен директор и общински съветник
10.12
