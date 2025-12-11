Стотици жители на Благоевград, Петрич и Сандански поискаха оставката на кабинета "Желязков" по време на снощния антиправителствен протест, предаде репортер на "".За пръв път от няколко години насам площадите в три от най-големите населени места в област Благоевград се изпълниха с хора, които изразиха мнението си по отношение на управляващото мнозинство в страната.Те бяха категорични, че настоящото правителство е вредно за България и призоваха кабинетът да подаде оставката си. Ако това не се случи - отправиха апел към народните представители - днес да гласуват за вотът на недоверие, за да може Кабинетът "Желязков" да падне и да отидем на нови избори.Протестиращите скандираха "Кой не скача е дебел", "Оставка", "Мафия" и други. И в трите града полицейското присъствие беше засилено. Гражданското недоволство премина спокойно и не се стигна до напрежение или проблеми.