Студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски" са проявили нехуманно отношение към животно, се твърди в сигнал до Facebook страницата Животните в Благоевград.В публикацията се уточнява, че студенти в ЮЗУ, в Първи корпус, са заляли с вода, съвсем умишлено и целенасочено, куче, което се върти постоянно там, и не прави на никого нищо лошо."Каквото и да коментирам, няма да е нищо добро за конкретните "хора". Кавичките не са грешка! Лошото е, че обществото ни непрекъснато деградира, тези комплексирани млади келеши, след няколко години ще бъдат още по зле. След като им е направена забележка, и са снимани, са се скрили в тоалетната. Браво, герои, така се прави! Силни сме на слабите, обаче се крием в тоалетните, когато видим зор! Надявам се някой от ръководството да ги разпознае, и да вземе съответните мерки", пишат още в страницата си от Животните в Благоевград.Днес от висшето учебно заведение излязоха и с позиция, която публикуваме без редакторсна намеса:Ръководството на Югозападния университет "Неофит Рилски“ категорично се разграничава от действията на лица, проявили нехуманно поведение към куче в района на Първи учебен корпус, за което бе съобщено в социалните мрежи.Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите на нашата образователна институция, която възпитава в хуманност, етика и отговорност. Университетът не толерира никаква форма на насилие – нито към хора, нито към животни.Във връзка със случая е започната процедура по установяване на лицата, ще бъде сезирана Комисията по академична етика и ще бъдат предприети мерки в съответствие с вътрешните правила.Благодарим за бързата реакция и за изразената позиция – заедно трябва ясно да заявим, че насилието няма място нито в академичната общност, нито в нашето общество.