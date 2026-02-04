ЗАРЕЖДАНЕ...
Жестокост към животно от страна на студенти! От ЮЗУ излязоха с позиция по темата
В публикацията се уточнява, че студенти в ЮЗУ, в Първи корпус, са заляли с вода, съвсем умишлено и целенасочено, куче, което се върти постоянно там, и не прави на никого нищо лошо.
"Каквото и да коментирам, няма да е нищо добро за конкретните "хора". Кавичките не са грешка! Лошото е, че обществото ни непрекъснато деградира, тези комплексирани млади келеши, след няколко години ще бъдат още по зле. След като им е направена забележка, и са снимани, са се скрили в тоалетната. Браво, герои, така се прави! Силни сме на слабите, обаче се крием в тоалетните, когато видим зор! Надявам се някой от ръководството да ги разпознае, и да вземе съответните мерки", пишат още в страницата си от Животните в Благоевград.
Днес от висшето учебно заведение излязоха и с позиция, която публикуваме без редакторсна намеса:
Ръководството на Югозападния университет "Неофит Рилски“ категорично се разграничава от действията на лица, проявили нехуманно поведение към куче в района на Първи учебен корпус, за което бе съобщено в социалните мрежи.
Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите на нашата образователна институция, която възпитава в хуманност, етика и отговорност. Университетът не толерира никаква форма на насилие – нито към хора, нито към животни.
Във връзка със случая е започната процедура по установяване на лицата, ще бъде сезирана Комисията по академична етика и ще бъдат предприети мерки в съответствие с вътрешните правила.
Благодарим за бързата реакция и за изразената позиция – заедно трябва ясно да заявим, че насилието няма място нито в академичната общност, нито в нашето общество.
Още от категорията
/
В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от гражданите
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за у...
16:07 / 03.02.2026
Изграждат нова регулаторна шахта на бул. "Сан Стефано" в Благоевг...
16:24 / 03.02.2026
Йотова покани на консултации три парламентарни групи
15:56 / 03.02.2026
Как се ползват паркоместата за хора с трайни увреждания в Благоев...
14:50 / 03.02.2026
845 нови жилища предстои да бъдат построени в Благоевград
13:11 / 03.02.2026
Условна присъда за бивш началник на КАТ - Благоевград
12:14 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.