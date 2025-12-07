ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена от Сандански преби дъщеря си
©
За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче
04.12
Потърпевш от наводненията в Благоевградско: Причината не е реката, а водата, която дойде от деретата и улиците над тях
28.11
Проливните дъждове причиниха значителни щети във всички населени места в община Симитли, включително и в града
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започва кампания за безплатна кастрация на кучета и котки в Санда...
21:04 / 06.12.2025
Започна подготовката за традиционния коледен футболен турнир в Си...
21:05 / 06.12.2025
Байкушев отчете свършеното за безопасността на пешеходците в град...
12:19 / 06.12.2025
Реорганизация на движението по АМ "Струма" от днес
08:05 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.