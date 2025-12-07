Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Сандански е задържана 35-годишна жена от гр. Сандански, след като около 18:50 часа на 04.12.2025 г. в районното управление е съобщено, че е нанесла удар с твърд предмет на малолетната си дъщеря. Това съобщава ОДМВР - Благоевград.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.