Земетресение разлюля Благоевградско
Според първоначалните данни трусът е с епицентър в района на Благоевград.
Земетресението е усетно по високите етажи в областния център, твърдят благоевградчани.
